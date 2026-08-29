Володимир Тиртичний: біографія та цікаві факти про телевізійника
2026-29-08    109

Володимир Тиртичний: біографія та цікаві факти про телевізійника

Володимир Тиртичний — український телевізійник і військовослужбовець, який багато років працював у медіагрупі Starlight Media. Він народився 7 листопада 1986 року та походив із Луганська, де минули його дитинство і юність. У медійну сферу Тиртичний прийшов після роботи шахтарем і з 2016 року працював у Starlight Media, поступово пройшовши шлях від асистента режисера до фахівця з підготовки телевізійних програм до ефіру. У липні 2024 року він був призваний на військову службу, а 14 листопада того ж року зник безвісти під час бойових дій у районі Покровська Донецької області. У серпні 2026 року було офіційно підтверджено, що Володимир Тиртичний загинув саме 14 листопада 2024 року.

Біографія

Володимир Тиртичний народився 7 листопада 1986 року. У відкритих базах втрат його вказують як уродженця Луганська; Starlight Media також повідомляла, що він часто згадував сім’ю та дитинство в цьому місті. Дані про конкретний навчальний заклад, який він закінчив, у доступних підтверджених джерелах не наведені, тому інформацію про його освіту не можна достовірно доповнити.

До роботи на телебаченні Тиртичний працював шахтарем. За спогадами його колег, перехід із важкої фізичної праці до телевізійної професії став важливим етапом його життя. Згодом він освоїв роботу з телевізійним монтажем і долучився до виробництва програм.

У 2016 році Тиртичний почав працювати у Starlight Media. На старті він був асистентом режисера на проєкті «Сюрприз». Пізніше працював редактором-режисером монтажу, а останні роки перед військовою службою був фахівцем із підготовки програм до ефіру. Окреме освітнє джерело також фіксує його як монтажера на каналі СТБ у Києві.

Робота фахівця з підготовки програм до ефіру передбачає фінальний етап телевізійного виробництва: матеріали мають бути змонтовані, перевірені та підготовлені відповідно до вимог мовлення. Таким чином, професійний шлях Тиртичного охоплював кілька різних етапів телевізійного виробництва — від асистентської роботи на майданчику до технічної підготовки готового контенту.

У липні 2024 року Тиртичний був призваний на військову службу. 14 листопада 2024 року він зник безвісти під час бойових дій у районі Покровська на Донеччині. Упродовж майже двох років його статус залишався невизначеним.

29 серпня 2026 року Starlight Media повідомила про отримання підтвердження його загибелі. За даними компанії, Тиртичний загинув саме 14 листопада 2024 року — у день, коли перестав виходити на зв’язок і був оголошений зниклим безвісти. Підтвердження загибелі родина отримала лише у серпні 2026 року.

Цікаві факти

Тиртичний не розпочинав професійну діяльність у медіа одразу після навчання. До переходу в телевізійну сферу він працював шахтарем. Саме цей факт його колеги згадували, описуючи професійний шлях від фізичної праці до роботи режисера монтажу та телевізійного спеціаліста.

У Starlight Media Тиртичний працював близько восьми років до призову: з 2016-го до 2024 року. За цей час він змінив кілька професійних ролей, що дозволило йому працювати на різних етапах створення телевізійного продукту.

Колеги характеризували його як добру, відкриту та щиру людину, яка легко знаходила спільну мову з іншими. У компанії зазначали, що після кількох хвилин спілкування з ним могло виникати відчуття давнього знайомства. Ці характеристики містилися у повідомленні Starlight Media після підтвердження його загибелі.

Тиртичний часто розповідав колегам про сім’ю та дитинство в Луганську. За словами представників медіагрупи, він мріяв побудувати власний будинок і мав плани на майбутнє. Інших підтверджених публічних відомостей про його особисте життя, зокрема про дружину чи дітей, у відкритих джерелах недостатньо.

Ще один факт, який вирізняє його історію, — тривалий період між зникненням і підтвердженням загибелі. Від 14 листопада 2024 року до серпня 2026-го Тиртичний офіційно вважався зниклим безвісти. За цей час у відкритих базах втрат дата смерті залишалася непідтвердженою, а після встановлення обставин її вказали як 14 листопада 2024 року.

Публічних даних про військове звання Тиртичного, конкретний підрозділ і посаду під час служби у відкритих надійних джерелах немає. Так само не повідомлялися детальні обставини його загибелі. Місце та час поховання станом на момент публікації матеріалів про підтвердження смерті також не були оголошені.

Відповіді на питання про Володимира Тиртичного

Ким був Володимир Тиртичний?
Володимир Тиртичний був телевізійником і військовослужбовцем. У цивільному житті він працював у Starlight Media, де починав асистентом режисера, а згодом став редактором-режисером монтажу та фахівцем із підготовки програм до ефіру. Після призову у 2024 році він проходив військову службу.

Коли народився Володимир Тиртичний?
За даними відкритої бази втрат, Володимир Тиртичний народився 7 листопада 1986 року. У джерелах, присвячених його професійній діяльності та загибелі, ця дата не наводиться, однак вона присутня у записі про військовослужбовця.

Де працював Володимир Тиртичний?
Із 2016 року Тиртичний працював у Starlight Media. Його професійний шлях у компанії розпочався з роботи асистента режисера на проєкті «Сюрприз», після чого він працював редактором-режисером монтажу. Останніми роками перед мобілізацією він займався підготовкою програм до ефіру.

Коли Володимир Тиртичний зник безвісти?
Тиртичний зник безвісти 14 листопада 2024 року під час бойових дій у районі Покровська Донецької області. Саме з цієї дати його статус залишався невизначеним. У серпні 2026 року було підтверджено, що цього дня він загинув.

Що відомо про сім’ю Володимира Тиртичного?
У повідомленні Starlight Media зазначалося, що Тиртичний часто згадував сім’ю та дитинство в Луганську. Також колеги розповідали про його мрію побудувати власний дім. Підтверджених публічних даних про дружину, дітей чи інших членів його родини у відкритих джерелах, які вдалося перевірити, немає.

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