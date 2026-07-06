Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у Instagram нове фото зі своїм дев’ятимісячним сином Яремою. Допис з’явився на тлі публічного конфлікту між артистом та його колишньою дружиною Вікторією Білан-Ращук, яка раніше висловила на його адресу низку звинувачень щодо участі у вихованні дитини.

На оприлюдненому знімку Ращук тримає сина на руках і супроводжує фотографію коротким привітанням з нагоди дев’яти місяців від дня народження хлопчика. «Мій промінь світла. Люблю тебе, синку, дуже. 9 місяців щастю», – написав актор.

Новий допис з’явився після того, як між колишнім подружжям розгорнулася публічна суперечка в соціальних мережах. Раніше Володимир Ращук повідомив про перемогу на змаганнях із бодібілдингу, де здобув дві золоті та одну бронзову медалі, а також присвятив свій спортивний успіх синові.

Після цього Вікторія Білан-Ращук залишила коментар під публікацією колишнього чоловіка, в якому заявила, що він нібито не бере належної участі у вихованні та фінансовому забезпеченні дитини. Вона також висловила власне бачення їхніх сімейних стосунків після розлучення. Ці твердження є позицією Вікторії Білан-Ращук. Публічної відповіді на них від Володимира Ращука не надходило.

Конфлікт між колишнім подружжям триває вже кілька місяців. Раніше акторка також заявляла, що під час вагітності зазнала зради з боку чоловіка та що після розірвання шлюбу він майже не бере участі у житті сина. Водночас Ращук раніше публічно висловлював власну позицію щодо окремих епізодів конфлікту.

Одним із таких питань стали хрестини Яреми. За словами актора, він не був присутній на церемонії, оскільки не знав про дату її проведення. Натомість Вікторія Білан-Ращук стверджувала, що колишній чоловік був поінформований про підготовку до хрестин, брав участь в обговоренні кандидатур хрещених батьків, однак зрештою не приїхав на церемонію.

Історія привернула увагу користувачів соціальних мереж, оскільки обидві сторони відкрито коментують особисті обставини після розлучення. При цьому взаємні заяви колишнього подружжя стосуються сімейних відносин і не мають незалежного підтвердження.

Новий допис із сином став першою публікацією Володимира Ращука після хвилі критики на його адресу. Сам актор у повідомленні не згадував про конфлікт із колишньою дружиною та обмежився привітанням сина з черговою датою.