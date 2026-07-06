Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини
2026-06-07    100

Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у Instagram нове фото зі своїм дев’ятимісячним сином Яремою. Допис з’явився на тлі публічного конфлікту між артистом та його колишньою дружиною Вікторією Білан-Ращук, яка раніше висловила на його адресу низку звинувачень щодо участі у вихованні дитини.

На оприлюдненому знімку Ращук тримає сина на руках і супроводжує фотографію коротким привітанням з нагоди дев’яти місяців від дня народження хлопчика. «Мій промінь світла. Люблю тебе, синку, дуже. 9 місяців щастю», – написав актор.

Новий допис з’явився після того, як між колишнім подружжям розгорнулася публічна суперечка в соціальних мережах. Раніше Володимир Ращук повідомив про перемогу на змаганнях із бодібілдингу, де здобув дві золоті та одну бронзову медалі, а також присвятив свій спортивний успіх синові.

Після цього Вікторія Білан-Ращук залишила коментар під публікацією колишнього чоловіка, в якому заявила, що він нібито не бере належної участі у вихованні та фінансовому забезпеченні дитини. Вона також висловила власне бачення їхніх сімейних стосунків після розлучення. Ці твердження є позицією Вікторії Білан-Ращук. Публічної відповіді на них від Володимира Ращука не надходило.

Конфлікт між колишнім подружжям триває вже кілька місяців. Раніше акторка також заявляла, що під час вагітності зазнала зради з боку чоловіка та що після розірвання шлюбу він майже не бере участі у житті сина. Водночас Ращук раніше публічно висловлював власну позицію щодо окремих епізодів конфлікту.

Одним із таких питань стали хрестини Яреми. За словами актора, він не був присутній на церемонії, оскільки не знав про дату її проведення. Натомість Вікторія Білан-Ращук стверджувала, що колишній чоловік був поінформований про підготовку до хрестин, брав участь в обговоренні кандидатур хрещених батьків, однак зрештою не приїхав на церемонію.

Історія привернула увагу користувачів соціальних мереж, оскільки обидві сторони відкрито коментують особисті обставини після розлучення. При цьому взаємні заяви колишнього подружжя стосуються сімейних відносин і не мають незалежного підтвердження.

Новий допис із сином став першою публікацією Володимира Ращука після хвилі критики на його адресу. Сам актор у повідомленні не згадував про конфлікт із колишньою дружиною та обмежився привітанням сина з черговою датою.

актор, батьківство, бодібілдинг, виховання дітей, військовослужбовець, Вікторія Білан-Ращук, Володимир Ращук, діти зірок, Інстаграм, особисте життя, розлучення, сім'я, соцмережі, український актор, українські знаменитості, хрестини, шоу-бізнес, Ярема Ращук
Останні новини
Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
7 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобних Томи читать далее
06-07, 17:10
Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради

Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради
Юлія Павлюк — українська громадська діячка, депутатка Вінницької міської ради, читать далее
06-07, 12:32
Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини
Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у читать далее
06-07, 12:20
Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ

Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що результативність російських наступальних читать далее
06-07, 12:16
У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано

У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано
У місті Вишневе Київської області внаслідок масованої російської атаки в читать далее
06-07, 11:45
Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств

Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств
Міністерство розвитку громад та територій України оновило критерії визначення підприємств, читать далее
06-07, 11:17
Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС

Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС
Українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів на читать далее
06-07, 11:15
З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО
Із 1 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності оновлені читать далее
06-07, 11:12
Польща розсекретить список військової допомоги Україні

Польща розсекретить список військової допомоги Україні
Польща вирішила оприлюднити повний перелік військової допомоги, переданої Україні від читать далее
06-07, 11:09
Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих

Масована атака на Київ: є загиблі, десятки постраждалих
У ніч проти 6 липня Київ зазнав масованої ракетної атаки. читать далее
06-07, 09:14
Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Англії в ніч на 6 липня здобула перемогу над читать далее
06-07, 09:11
Норвегія сенсаційно вибила Бразилію з ЧС-2026

Норвегія сенсаційно вибила Бразилію з ЧС-2026
Збірна Норвегії з футболу 6 липня вийшла до чвертьфіналу чемпіонату читать далее
06-07, 09:09
Яке церковне свято 6 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 6 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
6 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Сисоя читать далее
05-07, 19:05
NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ

NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ
Україна останніми тижнями значно посилила удари по тимчасово окупованому Криму, читать далее
05-07, 10:55
Найочікуваніші ігри липня 2026 року: головні релізи місяця

Найочікуваніші ігри липня 2026 року: головні релізи місяця
Липень 2026 року, попри традиційне літнє затишшя на ігровому ринку, читать далее
05-07, 06:10
Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 5 липня здобула перемогу над читать далее
05-07, 06:04
Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Могилевська — українська співачка, телеведуча, продюсерка та акторка, яка читать далее
05-07, 05:59
Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026

Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 читать далее
05-07, 05:56
Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера

Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера
Василь Гунько — український військовослужбовець, блогер та автор контенту, який читать далее
04-07, 22:17
Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон
Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та читать далее
04-07, 22:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026