Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр

Володимир Кононніков — український військовий, полковник Збройних сил України та командир 154-ї окремої механізованої бригади. Його ім’я стало широко відомим у червні 2026 року після повідомлення про загибель за нез’ясованих обставин у Запорізькій області. До цього Кононніков був відомий насамперед у військовому середовищі як офіцер Десантно-штурмових військ та командир новоствореної механізованої бригади. Під його керівництвом підрозділ виконував бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Обставини смерті військового стали предметом окремого кримінального провадження та широкого суспільного резонансу.

Біографія

Володимир Олександрович Кононніков проходив службу у Збройних силах України протягом багатьох років. На початкових етапах кар’єри він служив у Десантно-штурмових військах, де обіймав посаду помічника начальника розвідки штабу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Серед побратимів був відомий за позивним «Конан».

За успішне виконання бойових завдань був нагороджений державними відзнаками. У 2018 році отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2024 році — орден Богдана Хмельницького II ступеня. Ці нагороди присуджуються військовослужбовцям за особисту мужність, професіоналізм та успішне командування підрозділами.

У 2025 році Кононнікова призначили командиром 154-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ був сформований у 2023 році та виконував бойові завдання спочатку на Харківському напрямку, а згодом — у Запорізькій області, зокрема поблизу Гуляйполя. Командир неодноразово коментував ситуацію на фронті та розповідав про особливості оборони цієї ділянки.

28 червня 2026 року полковника Володимира Кононнікова знайшли без ознак життя у Запорізькій області. Правоохоронці повідомили про вогнепальне поранення та відкрили кримінальне провадження. Спочатку було призначено службове розслідування, а згодом прокуратура повідомила, що слідство розглядає три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Остаточних висновків станом на сьогодні не оприлюднено.

Цікаві факти

Попри високу посаду, Володимир Кононніков залишався непублічною людиною. У відкритому доступі практично немає інформації про його сім’ю, освіту чи приватне життя. Сам військовий рідко давав інтерв’ю, а більшість публікацій стосувалися виключно виконання бойових завдань.

Серед побратимів офіцер був відомий під позивним «Конан». Це ім’я неодноразово згадувалося у військових публікаціях та матеріалах про його службу.

Навесні 2026 року Кононніков давав інтерв’ю щодо ситуації на Гуляйпільському напрямку, оцінюючи оборонні можливості українських військ та роботу своєї бригади. Це стало одним із небагатьох його публічних виступів.

Після смерті командира стало відомо, що незадовго до трагедії він надсилав голосові повідомлення, в яких повідомляв про проблеми із забезпеченням та внутрішньою ситуацією у бригаді. Ці матеріали були оприлюднені журналістами та стали предметом суспільного обговорення, однак офіційні висновки слідства щодо їхнього значення поки відсутні.

Оперативне командування «Південь» після загибелі офіцера назвало його відданим військовослужбовцем, відповідальним командиром та професіоналом, який дбав про особовий склад і виконував поставлені бойові завдання.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Володимир Кононніков?

Володимир Кононніков — полковник Збройних сил України, який командував 154-ю окремою механізованою бригадою. До цього проходив службу у Десантно-штурмових військах. Він брав участь у бойових діях під час російсько-української війни та був нагороджений державними відзнаками.

Яку посаду обіймав Кононніков?

Він був командиром 154-ї окремої механізованої бригади. На цю посаду його призначили у 2025 році. Підрозділ виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Які нагороди мав Володимир Кононніков?

Офіцер був кавалером ордена Богдана Хмельницького III та II ступенів. Нагороди він отримав за особисту мужність та успішне виконання військових завдань під час захисту України.

Що відомо про смерть Володимира Кононнікова?

Полковника знайшли мертвим 28 червня 2026 року з вогнепальним пораненням. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та розглядають кілька версій події. Остаточні результати розслідування поки не оприлюднені.

Що відомо про особисте життя Кононнікова?

У відкритих джерелах практично немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину, дітей чи захоплення. Сам військовий не вів публічного способу життя та не розголошував особистих деталей. Тому достовірних даних про ці аспекти біографії наразі немає.