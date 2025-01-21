Володимир Кличко повертається на ринг?

Володимир Кличко може повернутися на ринг, заявив його колишній промоутер Том Лоффлер.

За його словами, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі говорив, що хоче перемогти рекорд Джорджа Формана, який завоював титул у 45 років. Володимиру зараз 48 років.

“Володимир сказав, що битиметься за титул, поб’є рекорд Джорджа Формана. Тож подивимося. Якщо хтось може це зробити, то Володимир зможе. Я не збираюся говорити за нього”, – заявив Лоффлер.

Він зазначив, що Кличко точно не битиметься з Усіком. Він хотів би побоксувати з Ф’юрі, але той завершив кар’єру після поразки Усику.