Володимир Дантес — український співак, телеведучий, радіоведучий, блогер та актор, який став відомим після перемоги у шоу «Фабрика зірок-2». За роки кар’єри він пройшов шлях від учасника популярного дуету до успішного сольного артиста та медійної особистості. Його творчість поєднує музику, гумор та авторські проєкти, що зробило його одним із найвідоміших представників сучасного українського шоу-бізнесу. Значну увагу публіки привертало й особисте життя артиста, яке неодноразово ставало предметом обговорень у ЗМІ. Попри це Дантес продовжує активно розвивати музичну кар’єру та працювати над новими творчими проєктами.

В тему: Дантес і KOLA зіграли весілля у новому кліпі MONATIK

Біографія

Володимир Дантес (справжнє ім’я — Володимир Ігорович Гудков) народився 28 червня 1988 року у Харкові. Навчався у Харківському музичному училищі, а також здобував освіту в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю, пов’язаною з управлінням бізнесом.

Всеукраїнську популярність він отримав у 2008 році після перемоги у телевізійному проєкті «Фабрика зірок-2». Разом із Вадимом Олійником створив дует «Дантес & Олійник», який згодом виступав під назвою «ДіО.фільми». Колектив випустив кілька популярних пісень і став одним із найуспішніших музичних проєктів початку 2010-х років.

Після завершення роботи гурту у 2015 році Володимир Дантес зосередився на кар’єрі телеведучого та радіоведучого. Він працював на українському радіо Lux FM, вів розважальні програми на телебаченні, а також був учасником і суддею різноманітних телевізійних шоу.

У 2019 році артист повернувся до музики як сольний виконавець під сценічним ім’ям DANTES. Пізніше він випустив дебютний сольний альбом та низку популярних україномовних композицій. Окрім музики, співак займається створенням авторських YouTube-проєктів і бере участь у благодійних ініціативах.

Цікаві факти

Справжнє прізвище артиста — Гудков, а псевдонім Дантес він використовує ще з початку музичної кар’єри. Саме під цим ім’ям його знає більшість українських слухачів.

У 2015 році Володимир одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою. Їхній шлюб тривав майже сім років, а у 2022 році пара офіційно повідомила про розлучення. Новина стала однією з найрезонансніших у вітчизняному шоу-бізнесі.

Після розпаду шлюбу артист перебував у стосунках із дизайнеркою та рестораторкою Дашею Кацуріною. Водночас сам Дантес неодноразово заявляв, що прагне зберігати особисте життя максимально приватним і не робити його центральною темою публічного життя.

Окрім музики, Володимир захоплюється футболом і виступав у складі аматорської команди українських зірок шоу-бізнесу. Також він активно розвиває власні медійні формати, поєднуючи гумор, інтерв’ю та авторський контент.

Артист неодноразово підтримував благодійні збори для України та бере участь у концертах і проєктах, спрямованих на допомогу військовим та цивільним.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Володимир Дантес?

Володимир Дантес — український співак, телеведучий та блогер. Широку популярність він здобув після перемоги у шоу «Фабрика зірок-2» та роботи у дуеті «Дантес & Олійник». Сьогодні артист розвиває сольну музичну кар’єру та бере участь у телевізійних і цифрових проєктах.

Скільки років Володимиру Дантесу?

Артист народився 28 червня 1988 року в Харкові. Відповідно до цієї дати визначається його вік. День народження співак традиційно відзначає наприкінці червня.

Хто був дружиною Володимира Дантеса?

У 2015 році він одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою. У березні 2022 року подружжя повідомило про розлучення, наголосивши, що зберегло дружні стосунки після завершення шлюбу.

Чим займається Володимир Дантес зараз?

Співак продовжує записувати нові пісні, виступати з концертами та працювати над телевізійними й інтернет-проєктами. Також він бере участь у благодійних заходах і творчих колабораціях з українськими артистами.

Яке справжнє ім’я Володимира Дантеса?

Справжнє ім’я виконавця — Володимир Ігорович Гудков. Сценічний псевдонім Дантес він використовує з початку музичної кар’єри, саме під ним артист здобув широку популярність.