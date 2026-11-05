Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції
2026-05-11    1459

Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції

Володимир Миколайович Ценов — український полковник поліції, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Його ім’я опинилося в центрі уваги 4 листопада 2026 року після повідомлень про нібито затримання в межах розслідування операції «Карфаген». За інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Ценов є посадовцем, якого на оприлюднених записах НАБУ нібито називають «Прайсом». Водночас публічні повідомлення про затримання та зміст записів не є доказом вини Ценова, а остаточні висновки щодо його можливої причетності до правопорушень може зробити лише суд.

Біографія

Володимир Ценов має звання полковника поліції та працює в системі Національної поліції України. Його актуальну посаду — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань — зазначено на офіційному сайті Нацполіції в переліку керівництва підрозділу. Також там вказане його повне ім’я — Володимир Миколайович Ценов.

Детальна біографія посадовця у відкритому доступі представлена обмежено. У доступних джерелах не вдалося знайти достатньо підтверджених відомостей про дату й місце його народження, дитинство, навчальний заклад і спеціальність. Тому інформацію про освіту та ранні роки життя Ценова не можна достовірно відтворити без припущень.

Професійний шлях Ценова простежується за електронними деклараціями. У документі за 2016 рік він уже фігурував у системі Національної поліції. У декларації за 2017 рік зазначена посада заступника начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Цей підрозділ займається виявленням і припиненням правопорушень серед працівників поліції, а також протидією корупції всередині відомства.

У 2019 році Ценов продовжував працювати заступником начальника Департаменту внутрішньої безпеки. Наступний етап його кар’єри пов’язаний із Департаментом стратегічних розслідувань. У деклараціях за 2020 рік він зазначений як начальник управління ДСР Національної поліції.

Департамент стратегічних розслідувань спеціалізується на протидії організованій злочинності, діяльності кримінальних угруповань та іншим загрозам, які потребують комплексної роботи правоохоронців. Перехід до цієї структури означав для Ценова продовження кар’єри на керівних посадах у Нацполіції, але вже в напрямі боротьби з організованими злочинними мережами.

У деклараціях за 2024 рік Ценов зазначений як заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань. Аналогічна посада вказана в документі за 2025 рік, поданому в березні 2026-го. Водночас на офіційному сайті Національної поліції він представлений уже як перший заступник начальника ДСР. Отже, його кар’єрне просування в департаменті відображене і в деклараційних документах, і в актуальних кадрових відомостях поліції.

Окремі відомості про службову діяльність Ценова з’являлися в публічних повідомленнях Нацполіції. Зокрема, у березні 2024 року він представляв Департамент стратегічних розслідувань під час зустрічі з представниками тютюнової галузі. Темою обговорення була протидія незаконному обігу підакцизної продукції. Це один із напрямів роботи ДСР, пов’язаний із діяльністю організованих груп та нелегальними ринками.

Цікаві факти

Згадка під псевдонімом «Прайс». Після оприлюднення матеріалів операції «Карфаген» НАБУ повідомило про фігуранта з таким псевдонімом, який, за версією слідства, був одним із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Згодом «Українська правда» з посиланням на власні джерела назвала цим посадовцем Володимира Ценова. Таке ототожнення наразі слід подавати як інформацію журналістів, а не як окремо підтверджений судом факт.

Повідомлення про затримання. Увечері 4 листопада 2026 року «Українська правда» повідомила, що Ценова затримали антикорупційні органи. Видання послалося на співрозмовників у правоохоронних органах. У публічному повідомленні НАБУ про викриття нової злочинної організації ім’я Ценова не називалося, тому обставини його затримання та процесуальний статус необхідно відрізняти від загальної інформації про операцію.

Відомості про родину в декларації. Електронні декларації посадовця містять інформацію про членів сім’ї та майновий стан. Водночас відкритих підтверджених біографічних даних про його родичів, особисте життя, захоплення чи заняття поза службою небагато. Тому робити висновки про приватне життя Ценова на підставі неперевірених публікацій не варто.

Відповіді на питання про Володимира Ценова

Хто такий Володимир Ценов?

Володимир Миколайович Ценов — полковник поліції та перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Раніше він працював у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, а згодом перейшов до ДСР. У листопаді 2026 року його ім’я стало відомим через повідомлення про затримання в межах операції «Карфаген».

Яку посаду обіймає Володимир Ценов?

На офіційному сайті Національної поліції Ценов зазначений як перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань. У нього є звання полковника поліції. Декларація за 2025 рік, подана в березні 2026-го, містить попередню назву його посади — заступник начальника департаменту.

Що відомо про освіту та особисте життя Володимира Ценова?

Надійно підтвердженої інформації про навчальний заклад, спеціальність і дату народження Ценова у відкритих джерелах недостатньо. Електронні декларації містять окремі відомості про членів його сім’ї та майно. Інші подробиці приватного життя, зокрема захоплення й особисті уподобання, публічно не розкриті.

Володимир Ценов, Карфаген, НАБУ, Нацполіція
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