З початком весни в Україні набули чинності кілька важливих змін для водіїв. Автоцивілка тепер лише в електронній базі — інакше водіїв без електронного полісу ОСЦПВ штрафуватимуть автоматично.

Для водіїв вантажівок, таксі та автобусів техогляд тепер проходитиме з відеофіксацією, розпізнаванням обличчя експерта та фіксацією координат пункту огляду.

Також із 1 березня правоохоронці більше уваги звертатимуть на технічний стан автомобілів після зимового періоду. Перевірятимуть чистоту номерних знаків, справність фар і відсутність тріщин на лобовому склі.