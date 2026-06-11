Власники сертифікатів єВідновлення не можуть отримати житло
2026-11-06    114

Власники сертифікатів єВідновлення не можуть отримати житло

Державна програма компенсації за зруйноване житло через житлові сертифікати єВідновлення зіткнулася з проблемами фінансування. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомивши, що значна частина українців, які вже отримали сертифікати на нове житло, не можуть використати їх для купівлі нерухомості через відсутність коштів на виплати. За його словами, йдеться про сертифікати, видані в межах програми компенсацій за житло, втрачене внаслідок війни.

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Депутат стверджує, що держава вже видала житлових сертифікатів на суму понад 23 млрд грн, однак механізм їх реалізації працює з перебоями. За його словами, багато громадян уже підібрали квартири або будинки для придбання, але не можуть завершити угоди через затримки з фінансуванням. У результаті власники сертифікатів залишаються в невизначеному становищі, попри отримані документи на компенсацію.

«Абсолютна більшість тих, хто вже готовий обміняти ці сертифікати на нове житло, не можуть цього зробити. Тому що держава просто не дає ці гроші. Тобто взяли папірець, помахали обіцянками перед носом, а тепер морозяться. Бо коли справа доходить до виплат – грошей різко немає. Кажуть, чекайте», – написав Гончаренко.

Програма єВідновлення була запущена після початку повномасштабної війни для компенсації громадянам пошкодженого або повністю зруйнованого житла. Одним із її ключових інструментів стали житлові сертифікати, які дають право придбати новий об’єкт нерухомості замість втраченого. Після погодження компенсації кошти мають бути перераховані продавцю житла після завершення відповідних процедур та перевірок.

За даними уряду, програма стала одним із найбільших механізмів відшкодування збитків, завданих житловому фонду внаслідок бойових дій. За час її роботи тисячі українців отримали компенсації за пошкоджене майно або сертифікати на придбання нового житла. Водночас зростання кількості заявок та масштаб руйнувань створюють додаткове навантаження на бюджетні ресурси.

Проблема своєчасного фінансування компенсацій має важливе значення для ринку нерухомості. Власники сертифікатів зазвичай мають обмежений час для пошуку житла та укладання угод. У разі затягування розрахунків продавці можуть відмовлятися чекати на переказ коштів або підвищувати ціни через інфляційні ризики. Це ускладнює процес відновлення житлових умов для людей, які втратили домівки через війну.

Експерти ринку нерухомості раніше звертали увагу на те, що ефективність програми безпосередньо залежить від стабільного фінансування. Будь-які затримки з виплатами можуть впливати не лише на постраждалі родини, а й на загальну активність на первинному та вторинному ринках житла. Водночас офіційних заяв щодо можливого дефіциту коштів у програмі або перегляду механізму фінансування наразі не оприлюднювалося.

Тема компенсацій за зруйноване житло залишається однією з ключових для сотень тисяч українців, які втратили нерухомість через бойові дії. Подальша реалізація програми єВідновлення значною мірою залежатиме від наявності бюджетних ресурсів, міжнародної підтримки та темпів відновлення житлового фонду в постраждалих регіонах країни.

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