Частина користувачів iPhone продовжує відмовлятися від переходу на нові версії операційної системи Apple, залишаючись на iOS 18 навіть після виходу кількох наступних поколінь програмного забезпечення. Про це йдеться у матеріалі технологічного видання Stuff, опублікованому 6 червня. Автор статті пояснив, що свідомо не оновлює свій смартфон до актуальної версії системи через незадоволення змінами в інтерфейсі та користувацькому досвіді, які компанія впровадила останніми роками.

За словами журналіста, він традиційно не встановлює нові операційні системи одразу після релізу та зазвичай чекає виходу перших стабілізаційних оновлень. Однак цього разу ситуація виявилася іншою. Автор зізнався, що залишився на iOS 18 не через побоювання технічних помилок, а через незгоду з концепцією розвитку програмної платформи Apple. Основні претензії стосуються нового дизайну інтерфейсу, який компанія просуває під назвою Liquid Glass.

У матеріалі зазначається, що частина користувачів критикує оновлений зовнішній вигляд системи через зниження читабельності окремих елементів, надмірну кількість візуальних ефектів та складніше сприйняття інтерфейсу. Автор також звернув увагу на зміни в оформленні домашнього екрана, віджетів та системних застосунків, які, на його думку, суперечать мінімалістичній філософії, що тривалий час була одним із ключових елементів екосистеми Apple.

Подібні настрої можна спостерігати і серед частини власників iPhone в онлайн-спільнотах. На профільних форумах та тематичних майданчиках користувачі повідомляють про невдоволення змінами в дизайні, побоювання щодо автономності пристроїв після оновлення та небажання переходити на нові версії системи без нагальної потреби. Водночас інші власники смартфонів Apple зазначають, що після кількох великих оновлень більшість початкових проблем була усунута.

На цьому тлі Apple поступово посилює стимулювання переходу на нові версії операційної системи. Наприкінці минулого року компанія змінила механізм відображення оновлень у налаштуваннях iPhone, зробивши актуальну версію iOS основною рекомендованою опцією для користувачів, які залишаються на старих випусках програмного забезпечення.

Експерти зазначають, що небажання частини аудиторії оновлювати свої пристрої є нетиповим явищем для Apple. Протягом багатьох років компанія демонструвала один із найвищих показників впровадження нових версій операційної системи серед усіх виробників смартфонів. Значна частина користувачів зазвичай встановлювала оновлення протягом перших місяців після їхнього виходу.

Окремим фактором залишається неможливість повернення до попередніх версій після переходу на нові релізи. Apple традиційно припиняє цифровий підпис старих збірок через певний час після виходу чергового оновлення. У результаті користувачі, які вже перейшли на новішу систему, фактично втрачають можливість офіційно повернутися до попередньої версії iOS.

Аналітики ринку вважають, що ситуація навколо iOS демонструє зміну очікувань користувачів від мобільних операційних систем. Якщо раніше головною причиною оновлення були нові функції, то сьогодні для багатьох власників смартфонів дедалі важливішими стають стабільність роботи, автономність та звичний інтерфейс. Саме тому навіть великі оновлення від технологічних гігантів дедалі частіше викликають дискусії серед аудиторії щодо доцільності переходу на нові версії програмного забезпечення.