Власникам карток «Приватбанк» загрожують аферисти

Нова шахрайська схема: власникам карток «Приватбанку» телефонують з номера 044 364 53 20 і кажуть, що з їхньої картки протягом останніх хвилин було здійснено кілька невеликих транзакції в РФ. Про це пише ЦПД.

Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і «верифікували» дані банківської картки.

У такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами.