Владислав Володський: аферисту довірили годувати українських військових

На відео – Владислав Володський, який на сьогодні є одним з основних постачальників продуктів до військових частин ЗСУ. Він на колінах нібито просить пощади у невідомого кредитора, якому заборгував 500 тисяч – запис в стилі дев’яностих.

Важко повірити, але саме цьому бізнесмену з Запоріжжя довірили контракти на суми у мільярди гривень – через свої компанії Володський вже не перший рік займається забезпеченням військових харчами. Як так сталося, що настільки стратегічне питання в оборонній сфері держави під час війни нині залежить від діяльності сумнівного ділка, зрозуміти так само важко.

Деякі джерела вказують на нібито вплив батька Владислава – Олексій Юрійович Володський ще до анексії Крима очолював в Джанкої великий завод.

Олексій Юрійович Володський

Там жив разом з дружиною Ларисою Георгіївною Володською. З часів керівництва крупним підприємством Володський – старший нібито зберіг зв’язки з впливовими людьми, які зараз знаходяться при владі. Нібюто трошки старих контактів, трошки корупції – і родина Володських змогла буквально знищити та повністю прибрати з ринку старих гравців, ті компанії, які теж раніше брали участь в тендерах.

Лариса Георгіївна Володська

Кажуть, ще більше занурити руки в тему поставок їжі Володським вдалося після того, як цього року право на проведення торгів щодо постачання продуктів до війська перейшло від Департаменту держзакупівель до державної агенції – Державного оператор тилу. І вже в квітні ТОВ «Твій хліб», яке нібито пов’язують з батьком Владислава Володського, виграє торги та стає єдиним постачальником до військових частин від Чернігова до Ужгорода.

Владислав Володський

Тоді, навесні Володський повністю провалив контракти – протягом трьох тижнів близько п’ятдесяти відсотків військових частин в Україні не забезпечувалися замовленими продуктами. З військових частин посипалися численні скарги на гору на недоброчесного постачальника. Володському виставили штрафи, розірвали договір. Але саму справу зам’яли, проблему вирішили за рахунок державних резервів Міноборони. Але з липня стартує дія нового договору на постачання провіанту в армію. І Владислав Володський і далі продовжує працювати в цій системі. Годування військових частин в трьох областях України вже виграв консорціум «Фуд Груп».

Володський там виступає в якості операційника, також входять постачальники, які на жаль для них встигли відвантажити Володському товар в борг ще на ТОВ «Твій хліб», не отримали оплати. А тепер сподіваються отримати гроші назад.

Ані численні скандали навколо імені Володського, ані його неспроможність виконувати контракти, здається, досі не вплинули на рішення тих, хто відповідає в Україні за те, як годують військових. Нібито сумнівні грошові оборудки Владислава Володського – вже давно не секрет та неодноразово висвітлювалися у ЗМІ. Зокрема, його борги перед партнерами, суми там фігурують астрономічні.

А Володський і далі, здається, продовжує брати продукти в борг. За попередніми даними, лише банкам він нібито заборгував близько ста мільйонів гривень. Ще близько мільйона доларів – його борги в готівці. Та це, здається, не заважає ділку вести шикарний спосіб життя. Подейкують, що лише одній своїй “коханці” з онлі-фанс він подарував елітний автомобіль Порш 911, який дівчина успішно розбила, наїхавши на тварину на Козинській трасі. Втім угоди з ДОТом та довіра Міноборони дивом тримають Владислава Володського на плаву. З анонімних джерел вдалося з’ясувати, що Володський нібито заробляє на різниці у вартості продуктів та ціни поставки, зазвичай вона складає 10-12 відсотків. При тому що сума за його контрактами складає майже 1,5 мільярди гривень. Але нібито навіть таких «заробітків» йому, ймовірно не вистачає, щоб розрахуватися з усіма боргами. Ситуація настільки ганебна, що перед одним з кредиторів Володському, як кажуть, навіть довелося ставати на коліна та благати про відстрочку.