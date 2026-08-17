Владислав Польський, командир роти на Харківщині, врятував двох бійців

Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку «Code 9.2» Владислав Польський 16 серпня особисто евакуював двох тяжкопоранених військовослужбовців із небезпечної ділянки фронту в Харківській області. Військові оприлюднили відео порятунку, зняте з коптера, на якому видно, як офіцер на пікапі заїхав у зону ураження та вивіз бійців під укриття.

Двоє штурмовиків перед цим виконали бойове завдання та захопили російські позиції. Під час повернення їх атакували російські безпілотники «Молнія», унаслідок чого військові отримали тяжкі поранення та втратили можливість самостійно пересуватися.

Для евакуації поранених військові спочатку направили наземну роботизовану платформу. Однак російський дрон уразив і її, після чого двоє бійців залишилися на відкритій місцевості без можливості самостійно дістатися укриття.

Ситуація стала критичною через роботу російської аеророзвідки. Поранених могли виявити повторно, а їхнє перебування на відкритій ділянці створювало загрозу нового удару. На командно-спостережному пункті військові шукали спосіб забрати бійців із небезпечної зони.

У цей момент аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на великій швидкості рухався дорогою у напрямку ділянки, де перебували поранені. За кермом автомобіля був командир штурмової роти Владислав Польський.

За даними Угруповання об’єднаних сил, офіцер вирушив на евакуацію без бронежилета. Він під’їхав до підбитої роботизованої платформи, самостійно переніс двох тяжкопоранених військових у кузов пікапа та на високій швидкості доправив їх до укриття.

Військові поширили відео операції 16 серпня. На кадрах із коптера зафіксовано рух автомобіля до позиції та подальшу евакуацію поранених. Операція відбулася під загрозою повторних ударів російських безпілотників.

В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що цей випадок демонструє роль командирів під час виконання бойових завдань. Там наголосили, що військовослужбовці мають бачити готовність командирів особисто діяти у ситуаціях, коли підлеглі опиняються під загрозою.

475-й окремий штурмовий полк «Code 9.2» входить до складу Сил оборони та спеціалізується на штурмових і бойових завданнях. Підрозділи такого типу діють безпосередньо поблизу переднього краю, де евакуація поранених часто відбувається під загрозою артилерійських ударів і атак безпілотників.

Застосування наземних роботизованих платформ для евакуації поранених стало одним із напрямів розвитку військової логістики на фронті. Такі системи дають змогу зменшити ризик для медиків та військових, однак їхня ефективність залежить від можливості приховано наблизитися до поранених і не потрапити під дію засобів ураження.

Інцидент на Харківщині також показує, наскільки складною залишається евакуація з передових позицій після ураження безпілотниками. Навіть наявність роботизованої техніки не гарантує завершення операції, якщо противник контролює повітря над маршрутом. Подальше застосування наземних платформ, захищеного транспорту та інших засобів евакуації залежатиме від умов конкретної ділянки фронту.