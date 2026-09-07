Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна
2026-07-09    101

Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна

Владислав Ільїн — український військовослужбовець і вихованець «Пласту», який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він народився у Сумах, навчався в Українській академії лідерства у Миколаєві та ще у 2017 році добровільно розпочав військову службу. До повномасштабного вторгнення Ільїн п’ять років служив у морській піхоті, а після 2022 року приєднався до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. У складі підрозділу він воював, зокрема, на Вугледарському напрямку, отримав поранення, але після лікування та реабілітації повернувся на фронт. Після загибелі Владислава понад рік вважали зниклим безвісти, а його особу згодом підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.

Біографія

Владислав Ільїн був уродженцем Сум. Частина його юності була пов’язана з Миколаєвом, де він навчався в Українській академії лідерства. У матеріалах про академію, опублікованих ще у 2018 році, Ільїна згадували як випускника миколаївського осередку, який на той час уже служив у морській піхоті. Це дозволяє підтвердити, що військова служба стала для нього професійним напрямком ще в молодому віці.

У 2017 році Ільїн долучився до пластового табору військового пластування «Легіон». Пізніше він склав пластову присягу та став членом організації «Пласт». У пластовому середовищі його знали за псевдо «Крук», а у війську він мав позивний «Тіматі». Окрім пластового руху, Владислав займався спортом і боротьбою.

Того ж 2017 року Ільїн добровільно розпочав службу в бригаді морської піхоти імені Михайла Білинського. Він служив у Маріуполі до 2021 року, завершивши п’ятирічний контракт. Після звільнення з військової служби повернувся до Сум, де навчався на слюсаря та працював офіціантом у готельно-ресторанному комплексі «Здибанка».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ільїн мобілізувався до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Він служив у званні старшого солдата та брав участь у боях за Вугледар. У 2024 році військовий дістав поранення щоки та шиї, після чого проходив лікування і реабілітацію. Після відновлення він повернувся до виконання бойових завдань.

Згодом Ільїн служив сапером інженерно-саперного відділення. Останнє відоме бойове завдання він виконував поблизу села Троїцьке Покровського району Донецької області разом із трьома побратимами. Під час мінометного обстрілу здетонували протитанкові міни, розташовані поблизу позиції. Унаслідок вибухів четверо військовослужбовців загинули.

Тіла загиблих тривалий час не вдавалося ідентифікувати. Через це Владислав Ільїн понад рік офіційно залишався зниклим безвісти. Згодом ДНК-експертиза останків підтвердила його особу, після чого стало відомо про загибель військового. Про це 4 вересня 2026 року повідомив голова Крайової пластової ради Юрій Юзич.

Цікаві факти

Одним із важливих етапів у житті Ільїна стала Українська академія лідерства. Ще до початку повномасштабної війни його історію наводили як приклад випускника миколаївського осередку, який визначився з професійним шляхом і обрав службу в морській піхоті. Таким чином, військова кар’єра Владислава розпочалася задовго до 2022 року.

Ільїн поєднував військову службу з діяльністю у «Пласті». Він був вихованцем миколаївського осередку організації та учасником військового табору «Легіон». У пластовому середовищі його знали як «Крука», тоді як військовий позивний Владислава — «Тіматі».

Владислав мав досвід цивільної роботи після першого періоду служби. Повернувшись до Сум у 2021 році, він навчався слюсарної справи та працював офіціантом. У відкритих джерелах цей період згадується як час його повернення до цивільного життя перед повторним вступом до лав Збройних сил.

Після поранення у 2024 році Ільїн не залишив військову службу. Він пройшов лікування та реабілітацію, після чого знову повернувся на фронт. У подальшому продовжив виконувати бойові завдання вже як сапер інженерно-саперного відділення.

За даними голови Крайової пластової ради Юрія Юзича, після підтвердження загибелі Ільїн став 90-м пластуном, який загинув на фронті або помер від травм, отриманих під час війни. У Владислава залишилися наречена Поліна, мати, рідні та друзі. Інших підтверджених подробиць про його особисте життя у відкритих джерелах небагато.

Відповіді на питання про Владислава Ільїна

Хто такий Владислав Ільїн?

Владислав Ільїн — військовослужбовець, сапер і вихованець «Пласту» із Сум. Він служив у морській піхоті, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Троїцького на Донеччині.

Де народився Владислав Ільїн?

Владислав Ільїн був уродженцем Сум. Частину навчання він пов’язав із Миколаєвом, де закінчив Українську академію лідерства та був вихованцем місцевого осередку «Пласту». Після навчання і першого періоду військової служби він повертався до рідних Сум.

Де служив Владислав Ільїн?

У 2017–2021 роках Ільїн служив у бригаді морської піхоти імені Михайла Білинського в Маріуполі. Після початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. На момент загибелі військовий був сапером інженерно-саперного відділення.

Який позивний мав Владислав Ільїн?

Військовий позивний Владислава Ільїна — «Тіматі». У пластовому середовищі його знали як «Крука». Обидва псевдоніми згадуються у повідомленнях про його службу та загибель.

Як загинув Владислав Ільїн?

Ільїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Троїцьке Покровського району Донецької області. За повідомленнями про обставини загибелі, позиція потрапила під мінометний обстріл, після чого здетонували протитанкові міни. Разом із Владиславом загинули ще троє військовослужбовців; через складність ідентифікації тіл його понад рік вважали зниклим безвісти. Особу загиблого підтвердила ДНК-експертиза.

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