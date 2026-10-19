Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста

Владислав Дубінчак — український футболіст, лівий захисник київського «Динамо», який виступає в Українській прем’єр-лізі. Він народився 1 липня 1998 року на Вінниччині та пройшов підготовку в академії столичного клубу. У професійній кар’єрі грав за «Арсенал-Київ», львівські «Карпати» та «Дніпро-1», перш ніж закріпитися в основному складі «Динамо». Дубінчак представляв юнацькі й молодіжну збірні країни та став чемпіоном України сезону 2024/2025 у складі київської команди. У жовтні 2026 року футболіст опинився в центрі уваги після емоційного звернення до арбітра Дмитра Панчишина за підсумками матчу «Полісся» — «Динамо», який завершився поразкою киян із рахунком 1:3.

Біографія

Владислав Юрійович Дубінчак народився 1 липня 1998 року в селищі Томашпіль Вінницької області. Футболом почав займатися в рідному населеному пункті під керівництвом першого тренера Валентина Кучковського. Згодом продовжив спортивну підготовку у футбольній школі BRW-ВІК у Володимирі-Волинському на Волині.

У сезоні 2011/2012 Дубінчак у складі BRW-ВІК став бронзовим призером чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд у категорії U14. Його виступи привернули увагу скаутів провідних українських клубів. У 2014 році, коли футболістові було 16 років, він приєднався до київського «Динамо».

У столичному клубі Дубінчак пройшов юнацький і молодіжний етапи підготовки. Він виступав за команди різних вікових категорій, брав участь у матчах Юнацької ліги УЄФА та поступово наближався до професійного футболу. Основна позиція гравця — лівий захисник, який діє на фланзі оборони та долучається до атак.

У сезоні 2018/2019 футболіст виступав на правах оренди за «Арсенал-Київ». Наступний сезон провів у львівських «Карпатах», а в 2020 році приєднався до «Дніпра-1». У дніпровській команді він отримував регулярну ігрову практику, що допомогло йому набути досвіду виступів на рівні Української прем’єр-ліги.

У січні 2022 року Дубінчак повернувся до «Динамо». Після цього він почав регулярно залучатися до матчів першої команди. Його дебют в офіційному поєдинку за основний склад киян відбувся 20 липня 2022 року в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче».

У наступні сезони захисник виступав у чемпіонаті України та єврокубках. У травні 2024 року він забив свій перший гол у професійній кар’єрі: м’яч у ворота «Кривбасу» допоміг «Динамо» перемогти з рахунком 3:1. У сезоні 2024/2025 футболіст установив особистий рекорд результативних передач, віддавши шість асистів у всіх турнірах, і став чемпіоном України разом із командою.

У лютому 2025 року «Динамо» продовжило контракт із Дубінчаком до 30 червня 2028 року. Футболіст також викликався до юнацьких збірних України U17, U18, U19 та молодіжної команди U21. Він отримував виклики до національної збірної, однак станом на жовтень 2026 року ще не дебютував за головну команду країни.

Цікаві факти

Дубінчак обрав «Динамо», хоча мав інші пропозиції. Під час переходу з дитячо-юнацького футболу до професійної підготовки захисник привернув увагу кількох клубів. У 2014 році він приєднався саме до київського «Динамо». У клубній системі футболіст провів кілька років, перш ніж отримати досвід оренд в інших командах.

Його сильна сторона — гра на лівому фланзі. Дубінчак спеціалізується на позиції лівого захисника. Окрім виконання оборонних завдань, він долучається до атак, підтримує партнерів на фланзі та створює гольові моменти передачами. Шість асистів у сезоні 2024/2025 стали його особистим рекордом результативності за цим показником.

Перший професійний гол забив у матчі проти «Кривбасу». 19 травня 2024 року Дубінчак відзначився у поєдинку чемпіонату України, який «Динамо» виграло з рахунком 3:1. Для захисника цей м’яч став першим у професійній кар’єрі. До цього його внесок у гру команди визначався переважно оборонними діями та результативними передачами.

Після матчу з «Поліссям» футболіст емоційно висловив претензії арбітру. 18 жовтня 2026 року «Динамо» програло житомирському «Поліссю» з рахунком 1:3 у дев’ятому турі УПЛ. Господарі поля залишилися в меншості вже на початку зустрічі після вилучення воротаря Олега Кудрика, але зуміли здобути перемогу. Після фінального свистка Дубінчак звернувся до головного арбітра Дмитра Панчишина з емоційною реплікою, відео якої поширилося в мережі. Футболіст висловив невдоволення суддівськими рішеннями, однак сама його реакція не є доказом упередженого арбітражу.

Контракт із київським клубом розрахований до 2028 року. У лютому 2025 року сторони домовилися про продовження співпраці. Це підтвердило, що клуб розраховує на захисника в наступних сезонах. Водночас конкуренція за місце в стартовому складі залежить від фізичної готовності гравців, тактичних рішень тренерського штабу та результатів команди.

Відповіді на питання про Владислава Дубінчака

Скільки років Владиславу Дубінчаку?

Футболіст народився 1 липня 1998 року. Станом на жовтень 2026 року йому 28 років. Він розпочав займатися футболом у дитинстві, а до академії «Динамо» приєднався у 16-річному віці.

Який зріст у Владислава Дубінчака?

За даними офіційного сайту «Динамо» та Української прем’єр-ліги, зріст футболіста становить 174 см. Його вага в профілях цих організацій зазначена на рівні 72 кг. Дубінчак грає на позиції лівого захисника.

У якому клубі грає Владислав Дубінчак?

Дубінчак виступає за київське «Динамо» під номером 44. Він повернувся до команди на початку 2022 року після оренди в «Дніпрі-1». У лютому 2025 року клуб продовжив із ним контракт до кінця червня 2028 року.

За які команди виступав Владислав Дубінчак?

На дорослому професійному рівні захисник грав за «Арсенал-Київ», «Карпати» та «Дніпро-1». Усі три команди він представляв на правах оренди, перебуваючи на контракті з «Динамо». Після повернення до Києва футболіст закріпився в основному складі столичного клубу.

Чи грав Владислав Дубінчак за національну збірну?

Футболіст виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій і молодіжну команду U21. Також він отримував виклики до національної збірної. Однак станом на жовтень 2026 року офіційного дебюту за головну команду України не мав.