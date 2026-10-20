Влада Роговенко затримана у США: учасницю «Від пацанки до панянки» підозрюють в домашньому насильстві

Українську блогерку Владу Роговенко, відому за участю в телевізійних реаліті «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки», затримали 12 жовтня 2026 року у штаті Флорида, США, за підозрою в домашньому насильстві. За повідомленнями про інцидент, правоохоронці звинуватили її в тому, що вона кілька разів ударила свого партнера під час спілкування з поліцією. У записі про затримання також зазначено імміграційне утримання, однак це саме собою не означає ухвалення рішення про депортацію.

Інцидент, за оприлюдненими повідомленнями, стався 11 жовтня біля торговельного центру Sawgrass Mills у місті Санрайз, округ Бровард. Інформація про затримання з’явилася в публікації Broward County Crime Watch, на яку посилалися українські медіа. За наведеним описом поліцейського рапорту, Роговенко перебувала разом зі своїм партнером і мала ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка, як стверджується в повідомленні, розлютилася та тричі вдарила чоловіка долонею і кулаком у груди й верхню частину тіла. Після цього поліцейські затримали її та надягли на неї кайданки. Спочатку Роговенко доправили до лікарні для медичного огляду, а згодом — до місцевої в’язниці.

У записі про затримання фігурує ім’я Владислава Колесниченко. Серед зазначених формулювань обвинувачення — «Touch or strike/battery/domestic viol», що стосується фізичного контакту або удару в контексті домашнього насильства. Окремо вказано позначку «Imm fed hld», яка свідчить про федеральне імміграційне утримання. Оприлюднені дані не дають підстав стверджувати, що імміграційні органи вже ухвалили рішення щодо її подальшого перебування у США.

Згідно із законодавством Флориди, правопорушення battery може охоплювати умисний фізичний контакт з іншою людиною проти її волі або умисне завдання удару. За базовий склад такого правопорушення передбачено покарання до одного року позбавлення волі. Остаточна кваліфікація справи та можливі санкції залежать від установлених обставин, матеріалів провадження й рішення суду. Сам факт затримання не означає доведення вини.

Публічної інформації про дату першого судового засідання, рішення суду щодо запобіжного заходу або офіційну позицію самої Роговенко в наведених повідомленнях немає. Також не оприлюднено достатніх даних, щоб робити висновки про можливі наслідки справи для її імміграційного статусу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від процесуальних рішень американських органів.

Влада Роговенко стала відомою українській аудиторії завдяки участі в телевізійних проєктах «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки», які виходили на Новому каналі. Після появи на телебаченні вона розвивала сторінки в соціальних мережах, де публікувала матеріали про особисте життя та материнство. Згодом блогерка переїхала до США.

У Флориді справи щодо домашнього насильства можуть мати не лише кримінальні, а й окремі сімейно-правові наслідки, зокрема за наявності підстав для захисного судового припису. Якщо особа має імміграційні обмеження або перебуває під контролем федеральних органів, кримінальне провадження може розглядатися паралельно з питаннями її міграційного статусу. Водночас конкретні наслідки залежать від обставин справи та рішень компетентних органів.