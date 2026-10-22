Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки
2026-22-10    71

Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Віточка Зварич розповіла про нові стосунки, ставлення до нового головного героя шоу В’ячеслава Кравцова та спілкування з ветераном Олександром «Тереном» Будьком. В інтерв’ю Styler, опублікованому в жовтні 2026 року, вона заявила, що не планує дивитися новий сезон проєкту, а також пояснила, чому її перше побачення з нинішнім обранцем відбулося вдома, коли вона відновлювалася після травми ноги.

Зварич зізналася, що В’ячеслав Кравцов не відповідає її уявленням про чоловіка, з яким вона хотіла б будувати стосунки. Водночас вона наголосила, що вподобання в кожного різні, тому для інших жінок спортсмен цілком може стати бажаним партнером. На запитання, чи погодилася б вона піти з ним на побачення, учасниця попереднього сезону відповіла негативно.

Новий сезон «Холостяка» Зварич також не збирається переглядати. За її словами, після власної участі в реаліті бажання стежити за шоу зникло. Водночас контент про проєкт продовжує з’являтися в її соціальних мережах. З окремих обговорень у Threads у неї склалося враження, що учасниць різних сезонів можуть добирати за схожими типажами.

Попри це, Зварич не шкодує про участь у «Холостяку» та не хотіла б змінювати власну поведінку під час першої вечірки. Вона пояснила, що тоді діяла відповідно до своїх відчуттів і обставин, а отриманий досвід допоміг їй зробити важливі висновки. Переосмислювати минуле з позиції того, що можна було зробити інакше, вона не вважає за потрібне.

Найбільшою зміною у своєму житті за останній рік Зварич назвала появу здорових стосунків. За її словами, поруч із партнером вона почувається спокійно та безпечно й може залишатися собою. Такий досвід допоміг їй переосмислити уявлення про кохання, яке, на її думку, не обов’язково має супроводжуватися драмою, постійними сумнівами чи необхідністю доводити власну цінність.

Зі своїм нинішнім обранцем Віточка познайомилася приблизно рік тому завдяки спільній подрузі. Після кількох днів листування вони домовилися зустрітися, однак напередодні побачення дівчина сильно травмувала ногу. Через це перша зустріч відбулася в неї вдома, де вона була в піжамі, з бинтами та лікувальними мазями.

Зварич згадує цю історію з гумором і каже, що несподівані обставини не завадили розвитку стосунків. Її обранець прийшов до неї, коли вона потребувала допомоги, а сама зустріч виявилася зовсім не схожою на традиційне романтичне побачення в ресторані. Ім’я партнера вона в інтерв’ю не розкрила.

До телевізійного минулого Зварич її нинішній обранець ставиться спокійно. За словами дівчини, він не має достатньо вільного часу, щоб стежити за розважальними шоу, і бачив переважно окремі уривки та меми за її участю. Зварич подобається, що їхні стосунки не залежать від телевізійного образу, який склався в аудиторії після реаліті.

Спілкування з Олександром «Тереном» Будьком, якому раніше приписували романтичний зв’язок із Зварич, наразі немає. Вона зазначила, що вони не підтримують контакт, і додала, що не кожне знайомство обов’язково має переростати в дружбу чи роман. На її думку, деякі люди з’являються в житті одне одного на певному етапі, після чого їхні шляхи розходяться.

Якби їй довелося обирати між сезонами «Холостяка» з Тарасом Цимбалюком, Олександром «Тереном» Будьком і В’ячеславом Кравцовим, Зварич віддала б перевагу сезону з Тереном. Вона пояснила це тим, що саме з ним, на її думку, має найбільше спільного.

Окремо Зварич висловилася про хвилі критики в соціальних мережах. Вона вважає, що в умовах постійної напруги, тривоги та втоми люди нерідко використовують інтернет, щоб виплеснути негативні емоції. При цьому дівчина розмежовує конструктивну критику, яка допомагає розвиватися, та образи, метою яких є приниження іншої людини.

Учасниця реаліті також закликала майбутніх героїнь «Холостяка» не дозволяти коментарям незнайомців визначати їхню самооцінку. За її словами, глядачі бачать лише частину історії, а кілька хвилин екранного часу не можуть повністю розкрити особистість людини.

Після участі в телевізійних проєктах Зварич хоче розповідати про себе через власні соціальні мережі та інші ініціативи. Вона наголошує, що досвід реаліті є лише одним з епізодів її життя, а не визначенням особистості.

В’ячеслав Кравцов, Віточка Зварич, Олександр Терен, Тарас Цимбалюк, Холостяк
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