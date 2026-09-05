Віткофф і Кушнер у Москві: Трамп передав нову пропозицію

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер 5 вересня прибули до Москви для переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Американські представники мають зустрітися з російською стороною та представити нову пропозицію Вашингтона щодо завершення війни, після чого планують продовжити дипломатичну місію в Києві. Про поїздку раніше повідомив сам Трамп, а українська сторона підтвердила очікування Віткоффа і Кушнера в Києві після візиту до РФ.

За словами Трампа, Віткофф і Кушнер вирушили до Москви та Києва з новою «конкретною пропозицією» щодо припинення війни. Президент США не розкрив її зміст, тому публічно невідомо, чи стосується документ лише припинення вогню, чи містить ширший набір умов для майбутньої мирної угоди.

Очікується, що у Москві американці проведуть переговори з російським керівництвом. За даними Axios, зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним була запланована на суботу, 5 вересня. Після російського етапу місії представники США мають вирушити до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у неділю.

Поїздка відбувається після тривалої паузи у дипломатичних контактах щодо можливого завершення війни. Трамп заявив про необхідність відновити переговорний процес, тоді як Москва раніше демонструвала готовність до діалогу, але одночасно висувала умови, які залишаються неприйнятними для Києва. Reuters повідомляв, що Путін 3 вересня говорив про можливість досягнення домовленості, водночас переговорний процес залишається складним.

Безпосередньо перед поїздкою американської делегації безпекова ситуація залишалася напруженою. 4 вересня російський безпілотник ударив по комплексу Служби безпеки України в Києві. За даними Reuters, внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 людей. Удар стався напередодні запланованого візиту американських представників до столиці.

Українська сторона заявила про готовність забезпечити умови для переговорів. Зеленський повідомив, що на період перебування Віткоффа і Кушнера в РФ Київ не завдаватиме повітряних ударів по російській території та очікує від Москви дзеркальних дій. Такий режим має знизити ризики для дипломатичної місії під час її переміщення між країнами.

Водночас напередодні візиту залишалися питання щодо безпеки американської делегації. Reuters 4 вересня повідомляв, що остаточні деталі маршруту ще узгоджувалися через безпекові ризики. Kyiv Independent також писав про можливість зміни планів щодо київського етапу, однак пізніше американська сторона підтвердила намір провести місію в обох столицях.

Візит Віткоффа і Кушнера має стати черговою спробою Вашингтона перевірити готовність Москви та Києва перейти від загальних заяв до конкретних домовленостей. Ключовими питаннями залишаються параметри припинення вогню, подальші гарантії безпеки та умови можливого політичного врегулювання. При цьому Кремль, за повідомленнями Bloomberg, не очікує швидкого дипломатичного прориву та оцінює перспективи домовленості як низькі.

Джаред Кушнер є зятем Дональда Трампа і раніше вже був залучений до міжнародних дипломатичних ініціатив його адміністрації. Стів Віткофф обіймає посаду спеціального представника президента США та вже проводив переговори з російською стороною. Нинішня поїздка відрізняється від попередніх контактів тим, що американські представники планують послідовно відвідати Москву та Київ і передати сторонам нові пропозиції Вашингтона.