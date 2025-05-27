Вітаміни для волосся

Дефіцит вітамінів позначається на всьому організмі, і в першу чергу на здоров’я волосся – вони починають ламатися і випадати. З цієї статті ви дізнаєтесь корисну інформацію та ознайомитеся з тим, як можна уникнути такої проблеми та повернути волоссю шик та блиск.

Здоров’я волосся, шкіри та нігтів безпосередньо залежить від кількості вітамінів А та В в організмі. Їх недостача негативно позначається на волоссі — пасма починають рідшати, а кінці сіктися, шкіра втрачає свій колір і еластичність, можлива поява лущення, нігті шаруються і обламуються, на нігтьовій пластині з’являються білі цятки.

Щоб повернути волоссю бувалу силу та здоровий вигляд — мало використовувати лише гарний шампунь та маску. Підійдіть до цього питання комплексно – перегляньте свій раціон харчування, перестаньте використовувати на прасування та фени на високій температурі. Також зверніть увагу на вітамінні комплекси, ввівши в раціон які допоможуть досягти вам бажаного результату.

Найкраще заздалегідь проконсультуватися з лікарем і дізнатися добову норму вітамінів для людини, адже надлишок вітамінів в організмі теж спричиняє негативні наслідки.

Зверніть увагу на вітамін А (ретинол). Він допомагає відновлювати кератин у складі волосся, а добовою нормою є 1 мг. Незважаючи на вітаміни від випадання волосся в чистому вигляді, ретинол можна отримати з продуктів, таких як абрикоси, морква, яловича печінка, капуста.

Вибирайте вітамінні комплекси у складі яких є вітаміни групи B: В9 (фолієва кислота), В8 (біотин), В6 (піридоксин), В5 (пантеон), В2 (рибофлавін). Вони впливають не тільки на зменшення випадіння волосся та його зростання, а й на проблему лупи. Не забувайте про натуральні джерела вітамінів, які допоможуть повернути здоров’я вашому волоссю – цвітна капуста, малина, горіхи. На зростання волосся впливає рибофлавін, який знаходиться у яйцях, злаках, зелені. Запобігти появі ранньої сивини допоможе фолієва кислота.

Також на тьмяний колір, ламкість та схильність до випадання волосся впливає дефіцит вітаміну С в організмі. Вибирайте на сайті amrita.ua комплекси, до складу яких входить аскорбінова кислота, та звертайте увагу на добову норму – вона не повинна перевищувати 60 мг для дорослої людини. Посилити ефект і наситити організм належною кількістю вітаміну С можна, ввівши до раціону наступні продукти: червоний перець, шипшину, зелені овочі, диню, броколі, капусту, яблука, обліпиху, помідори.

Джерело: https://www.amrita.ua/ua/catalog/vitaminy-dlya-volos/