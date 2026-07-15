Віталій Кім — український державний діяч, підприємець і голова Миколаївської обласної військової адміністрації, який став широко відомим після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Завдяки регулярним зверненням до жителів області та оперативному інформуванню він став одним із найбільш упізнаваних регіональних керівників в Україні. До роботи в державному секторі Кім займався бізнесом, а також працював у сфері управління підприємствами. Під час війни його діяльність пов’язана з координацією оборони Миколаївської області, забезпеченням роботи критичної інфраструктури та взаємодією з центральною владою. Його ім’я регулярно фігурує у повідомленнях про ситуацію на півдні України та відбудову регіону.

Біографія

Віталій Олександрович Кім народився 13 березня 1981 року в Миколаєві. Його батько має корейське походження, а мати — українка.

У 2003 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили, де здобув освіту за спеціальністю «економіка підприємства».

Після завершення навчання працював у приватному секторі. Займався підприємницькою діяльністю, був керівником кількох компаній у Миколаєві, пов’язаних із торгівлею та аграрним бізнесом. Також працював у сфері управління підприємствами та реалізації комерційних проєктів.

У 2020 році Віталій Кім став головою Миколаївської обласної організації політичної партії «Слуга народу». Того ж року брав участь у місцевих виборах як кандидат до Миколаївської міської ради.

25 листопада 2020 року Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Після введення воєнного стану у 2022 році адміністрацію було реорганізовано в Миколаївську обласну військову адміністрацію, яку Кім продовжив очолювати.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року саме Миколаїв став одним із ключових міст південного напрямку оборони. Кім регулярно інформував населення про ситуацію в області, перебіг бойових дій, наслідки російських обстрілів та заходи безпеки.

У 2022 році Президент України нагородив Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий внесок у захист держави.

Окрім роботи в оборонній сфері, Кім бере участь у реалізації програм відновлення Миколаївської області, відбудови житлової інфраструктури, водопостачання та об’єктів соціальної сфери, які постраждали внаслідок бойових дій.

Цікаві факти

Після початку повномасштабної війни Віталій Кім став одним із найвідоміших українських керівників регіонів. Його відеозвернення швидко набирали мільйони переглядів у соціальних мережах.

Батько Віталія Кіма є етнічним корейцем. Сам чиновник неодноразово розповідав про своє походження в інтерв’ю та публічних виступах.

У відкритих джерелах зазначено, що Віталій Кім одружений. Разом із дружиною Юлією виховує трьох дітей. Родина переважно не веде публічного способу життя, хоча окремі сімейні фото періодично з’являються в його соціальних мережах.

Під час війни Кім неодноразово повідомляв про наслідки російських ударів по Миколаєву, ситуацію з водопостачанням міста та перебіг робіт із відновлення інфраструктури після деокупації частини області.

Його кандидатура неодноразово згадувалася у ЗМІ серед можливих претендентів на роботу в Кабінеті Міністрів України, однак офіційних призначень на такі посади станом на середину 2026 року не відбулося.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Віталію Кіму?

Віталій Кім народився 13 березня 1981 року. У 2026 році йому виповнилося 45 років. Свій день народження він традиційно відзначає у березні.

Хто дружина Віталія Кіма?

Дружину голови Миколаївської ОВА звати Юлія Кім. У відкритих джерелах небагато інформації про її професійну діяльність, оскільки вона веде непублічний спосіб життя. Подружжя виховує трьох дітей.

Яку освіту має Віталій Кім?

Він закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили у Миколаєві. Спеціальність — економіка підприємства. До державної служби працював у бізнесі.

Чим займався Віталій Кім до політики?

До призначення головою області він займався підприємницькою діяльністю та керував приватними компаніями. Його професійний досвід був пов’язаний з управлінням бізнесом, торгівлею та аграрним сектором.

Де можна знайти Віталія Кіма в соцмережах?

Віталій Кім веде офіційні сторінки в Telegram, Facebook та Instagram, де публікує інформацію про ситуацію в Миколаївській області, роботу адміністрації та офіційні звернення. Саме через ці ресурси він регулярно інформує громадськість про оперативну ситуацію в регіоні.