Віталій Капранов: біографія та цікаві факти про музиканта

Віталій Капранов — український музикант, барабанщик і бек-сінгер київського гурту «Квіткіс». Він став відомим у музичному середовищі завдяки роботі в колективі, який поєднував поп-панк та альтернативну музику. «Квіткіс» був заснований у Києві у 2020 році, а Капранов від початку входив до основного складу гурту. У червні 2026 року музикант мобілізувався до війська та служив у складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». 19 серпня стало відомо, що Віталій Капранов загинув на фронті, однак обставини його смерті публічно не розголошували.

Біографія

У відкритих джерелах немає підтверджених даних про дату й місце народження Віталія Капранова, його освіту, родину та професійну діяльність до створення гурту «Квіткіс». Тому ці відомості не можна достовірно доповнювати припущеннями або інформацією про інших людей з таким самим ім’ям та прізвищем.

Музична діяльність Капранова пов’язана насамперед із гуртом «Квіткіс». Колектив виник у Києві 12 травня 2020 року. Його першими учасниками стали вокаліст і автор текстів Дмитро Войналович, барабанщик та бек-сінгер Віталій Капранов і гітарист Максим Сторчак. Пізніше до складу гурту приєдналася бас-гітаристка Марина Романенко.

Вже за кілька тижнів після створення «Квіткіс» випустив однойменний дебютний альбом із сімома композиціями. Учасники колективу працювали переважно в жанрах поп-панку та альтернативної музики. Серед ранніх релізів гурту були сингли «Па-па» та «Різдво», а у 2021 році вийшли мініальбоми «Молодість» і «Катакомбо».

Капранов не обмежувався виконанням партій ударних. Він також був зазначений серед авторів музики та текстів низки композицій «Квіткіс». Зокрема, його ім’я є у кредитах пісень «Протиріччя», «Метро», «Осінь» та «Голуб». У композиції «ТРА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА», яка увійшла до альбому «Ритмоплин», Капранов зазначений як барабанщик та один з авторів.

Після початку повномасштабного вторгнення гурт продовжував музичну діяльність. У травні 2022 року «Квіткіс» випустив акустичну версію пісні «Серце б’ється!», у записі якої Капранов виконав партію ударних. У вересні того ж року колектив представив альбом «Всяка музяка».

Про мобілізацію Капранова стало відомо 2 червня 2026 року. На сторінках «Квіткіс» у соцмережах опублікували фотографію музиканта у військовій формі. Згодом його колеги повідомили, що він проходив службу в 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов».

19 серпня 2026 року колеги повідомили про загибель музиканта на фронті. У повідомленні гурту вони попросили зберігати пам’ять про Капранова, однак не стали розкривати подробиці обставин його загибелі.

Цікаві факти

Капранов був одним із трьох засновників «Квіткіс». На старті проєкту він відповідав не лише за барабани, а й за бек-вокал, що відрізняло його роль від суто інструментальної участі в колективі.

Учасники «Квіткіс» у 2022 році розповідали «Суспільному», що почали створювати музику у 2020 році — у розпал пандемії COVID-19. Капранов також згадував про свою роботу у волонтерському центрі «Солом’янські котики» на початку повномасштабної війни.

В інтерв’ю «Суспільному» Капранов говорив, що не вважав себе виключно циніком або ліриком. Він зазначав, що ці риси можуть поєднуватися в одній людині. Тоді ж музикант розповідав, що читав твори Карлоса Кастанеди та цікавився філософськими й релігійними поглядами.

Окремі композиції «Квіткіс» Капранов створював разом з іншими учасниками гурту. Зокрема, він вказаний співавтором «Протиріччя», «Метро», «Осінь» і «Голуб». Таким чином, його внесок у гурт не обмежувався виконанням барабанних партій.

Останній період життя Капранова поєднав музичну та військову діяльність. Він вступив до війська на початку літа 2026 року, а вже за кілька місяців колеги повідомили про його загибель. Точні дата, місце та обставини загибелі у відкритих повідомленнях не зазначені.

Відповіді на питання про Віталія Капранова

Хто такий Віталій Капранов?

Віталій Капранов — український музикант, відомий як барабанщик і бек-сінгер гурту «Квіткіс». Він був одним із трьох музикантів, які заснували колектив у Києві у 2020 році. Також Капранов був співавтором окремих пісень гурту.

У якому гурті грав Віталій Капранов?

Капранов грав у київському поп-панк гурті «Квіткіс». До початкового складу також входили Дмитро Войналович та Максим Сторчак. Пізніше до колективу приєдналася Марина Романенко.

Коли Віталій Капранов пішов до війська?

Про мобілізацію музиканта стало відомо 2 червня 2026 року. На оприлюдненому тоді фото він був у військовій формі. Пізніше гурт повідомив, що Капранов служив у складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов».

Коли загинув Віталій Капранов?

Про загибель музиканта стало відомо 19 серпня 2026 року. Колеги повідомили, що він загинув на фронті під час військової служби. Подробиці щодо місця та обставин загибелі не оприлюднювалися.

Які пісні Віталій Капранов створював разом із «Квіткіс»?

Капранов зазначений серед авторів кількох композицій гурту, зокрема «Протиріччя», «Метро», «Осінь» і «Голуб». Він також був одним з авторів композиції «ТРА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА». У виконанні цих треків Капранов грав на ударних.