Віталій Дрібниця: біографія та цікаві факти про історика

Віталій Дрібниця — український історик, педагог, методист і популяризатор історії, який здобув широку впізнаваність завдяки просвітницькій діяльності в інтернеті. Найбільшу популярність йому приніс YouTube-проєкт Vox Veritatis, у якому він обговорює історичні питання та спростовує поширені міфи під час розмов із росіянами у відеочатах. До блогерської діяльності Дрібниця багато років працював у системі освіти та був співавтором навчальної літератури з історії. Його професійний шлях поєднав шкільне викладання, педагогічну методику, створення підручників і публічну просвітницьку роботу. У 2026 році ім’я історика знову опинилося в центрі уваги після повідомлень про його тяжку онкологічну хворобу.

Біографія

Віталій Олександрович Дрібниця народився 28 червня 1965 року в Кривому Розі. Він здобув середню освіту в школі №8, яку, за біографічними даними, закінчив із золотою медаллю. Після школи служив у радянській армії, а згодом обрав історичну та педагогічну освіту.

У 1986–1991 роках Дрібниця навчався у Київському державному педагогічному інституті імені Максима Горького, нині Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Його спеціальністю була історія та методика виховної роботи. Навчання він завершив із відзнакою, після чого розпочав професійну діяльність як учитель історії.

У 1991–2001 роках Віталій Дрібниця викладав історію у Ставищенському навчально-виховному комплексі №1 Київської області. Наступним місцем його роботи стала гімназія №1 у Білій Церкві, де він працював у 2001–2003 роках. Саме в цей період він активно займався питаннями методики викладання та створенням навчальних матеріалів.

З вересня 2003 року історик викладав суспільні дисципліни в Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі та працював у системі підготовки педагогічних кадрів. Загалом його викладацька кар’єра тривала близько трьох десятиліть. У 2021 році Дрібниця був змушений припинити педагогічну діяльність через стан здоров’я.

Окремим напрямом його роботи стала участь у створенні навчальної літератури. Дрібницю називають співавтором шкільних підручників з історії та методичних матеріалів. Також у 2005–2013 роках він входив до складу журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

У 2021 році Віталій Дрібниця розпочав активну блогерську діяльність. Центральним майданчиком став YouTube-канал Vox Veritatis. У відео історик використовує формат чат-рулетки та веде розмови переважно з громадянами Росії, обговорюючи історію Київської Русі, українсько-російські відносини, радянське минуле, Другу світову війну та інші теми, навколо яких існує багато політизованих інтерпретацій.

У серпні 2026 року стало відомо, що Віталій Дрібниця тяжко хворіє. За інформацією, яку оприлюднила громадська діячка Маруся Звіробій, у історика діагностували онкологічне захворювання, а його стан оцінювали як критичний. Також повідомлялося про можливість лікування в Німеччині.

Цікаві факти

Свою популярність в інтернеті Віталій Дрібниця здобув уже після завершення багаторічної кар’єри в традиційній системі освіти. Формат його роликів побудований не на лекціях у класичному вигляді, а на живих дискусіях із випадковими співрозмовниками. Саме ця форма зробила історичну тематику доступною для широкої аудиторії YouTube.

Псевдонім Vox Veritatis перекладають із латини як «Голос істини». Під такою назвою Дрібниця розвивав свій основний просвітницький проєкт, у якому поєднував історичні знання з аналізом сучасних пропагандистських наративів.

У своїх розмовах історик звертає увагу не лише на конкретні помилки співрозмовників, а й на джерела їхніх уявлень про минуле. Він неодноразово порушував питання того, як шкільна освіта, державна ідеологія та масова культура впливають на формування історичної пам’яті.

Дрібниця також критикував механічний підхід до викладання історії, коли учні змушені запам’ятовувати велику кількість дат без розуміння причин і наслідків подій. На його думку, історична освіта має пояснювати взаємозв’язки між процесами, а не зводитися до відтворення фактів.

Про особисте життя, дружину та дітей Віталія Дрібниці достовірної інформації у відкритих офіційних джерелах небагато. Історик переважно зосереджує публічну діяльність на освіті, історії та просвітництві, тому підтверджені відомості про його приватне життя практично відсутні.

Відповіді на питання про Віталія Дрібницю

Скільки років Віталію Дрібниці?

Віталій Дрібниця народився 28 червня 1965 року. Станом на серпень 2026 року йому 61 рік. Він народився в Кривому Розі.

Чим відомий Віталій Дрібниця?

Дрібниця відомий як історик, педагог, методист і автор просвітницького YouTube-проєкту Vox Veritatis. Широка аудиторія знає його завдяки дискусіям у чат-рулетці, де він обговорює історичні міфи та пропагандистські наративи. До цього він багато років працював учителем і викладачем.

Де працював Віталій Дрібниця?

На початку професійної кар’єри він працював учителем історії у Ставищі, а пізніше — у Білій Церкві. З 2003 року був викладачем суспільних дисциплін у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі. Також його діяльність була пов’язана з методичною підготовкою педагогів.

Що таке Vox Veritatis?

Vox Veritatis — назва просвітницького проєкту та YouTube-каналу Віталія Дрібниці. У його межах історик проводить розмови з людьми з різних країн і порушує теми історії та історичної пам’яті. Особливу популярність отримали його дискусії з російськими співрозмовниками.

Що відомо про стан здоров’я Віталія Дрібниці?

У серпні 2026 року з’явилася інформація про тяжке онкологічне захворювання історика. Повідомлялося, що він перебуває у критичному стані та потребує спеціалізованого лікування. Також оприлюднювалася інформація про можливість його лікування в Німеччині.