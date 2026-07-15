Віталій Безгін: біографія та цікаві факти про народного депутата
2026-15-07    68

Віталій Безгін: біографія та цікаві факти про народного депутата

Віталій Безгін — український політик, народний депутат України IX скликання та один із профільних фахівців із питань місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи та децентралізації. Він входить до парламентської фракції «Слуга народу» та працює у Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До обрання народним депутатом займався політичним консалтингом і стратегічними комунікаціями. Після 2019 року Безгін став одним із найбільш публічних представників парламенту з питань реформи громад, повноважень органів місцевої влади та відновлення територій, що постраждали від війни.

Біографія

Віталій Юрійович Безгін народився 5 серпня 1985 року у Києві.

У 2007 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, де здобув спеціальність у сфері міжнародної економіки. Після завершення навчання працював у приватному секторі, займаючись маркетингом, комунікаціями та політичним консалтингом.

Упродовж кількох років Безгін працював у виборчих штабах та консалтингових проєктах, пов’язаних із політичними кампаніями та місцевим самоврядуванням. Також брав участь у розробці комунікаційних стратегій для органів влади та політичних сил.

На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом України IX скликання від партії «Слуга народу» за партійним списком.

Після початку роботи Верховної Ради увійшов до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Згодом очолив підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Безгін був одним із парламентарів, які працювали над завершальним етапом адміністративно-територіальної реформи 2020 року. Саме в цей період Верховна Рада затвердила новий районний поділ України, а також завершила процес формування територіальних громад.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України депутат активно займається питаннями функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, реформою управління деокупованими територіями, відновленням громад та законодавчими змінами у сфері регіональної політики.

У різні роки він представляв позицію парламентського комітету щодо реформування системи місцевої влади, повноважень військових адміністрацій, а також підготовки законодавства для післявоєнної відбудови України.

Цікаві факти

Віталій Безгін вважається одним із головних парламентських експертів з тематики децентралізації. Його коментарі регулярно стосуються діяльності громад, адміністративної реформи, регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування.

Під час повномасштабної війни він неодноразово виступав із законодавчими ініціативами щодо особливостей роботи місцевих рад на прифронтових і деокупованих територіях, а також реформування системи управління регіонами.

У відкритих джерелах відсутня інформація про завершені кримінальні провадження або обвинувальні вироки щодо Віталія Безгіна. Водночас окремі його законодавчі ініціативи щодо адміністративної реформи та розподілу повноважень між державою і громадами викликали активні дискусії серед представників місцевого самоврядування та експертного середовища.

Безгін активно веде сторінки у соціальних мережах, де коментує роботу Верховної Ради, законодавчі зміни, розвиток громад та питання регіональної політики.

У відкритих офіційних джерелах небагато інформації про його особисте життя. Достовірні відомості про дружину, дітей чи захоплення політик публічно практично не розкриває.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Віталію Безгіну?

Віталій Безгін народився 5 серпня 1985 року. У 2026 році йому виповнюється 41 рік. Більша частина його професійної діяльності пов’язана з політичним консалтингом та державною службою.

Яку освіту має Віталій Безгін?

Він закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Освіта пов’язана з міжнародною економікою, що стало основою його подальшої роботи у сфері управління та державної політики.

Які посади обіймає Віталій Безгін?

Безгін є народним депутатом України IX скликання від партії «Слуга народу». Також він працює у профільному парламентському комітеті та очолює підкомітет, який займається питаннями адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Чи відома інформація про сім’ю Віталія Безгіна?

У відкритих офіційних джерелах немає детальної підтвердженої інформації про його сімейний стан, дружину або дітей. Сам політик майже не коментує особисте життя у публічному просторі.

Чим займається Віталій Безгін зараз?

Основний напрям його діяльності — законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування, регіональної політики, функціонування громад під час воєнного стану та післявоєнної відбудови України. Також він бере участь у розробці законопроєктів щодо адміністративно-територіального устрою та роботи органів місцевої влади.

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