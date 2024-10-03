Вірус Марбург: світу загрожує нова епідемія

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє про загрозу епідемії вірусу Марбурга, пише Mirror.

26 випадків захворювання, зокрема вісім смертей, зафіксовано в Руанді. Нині лікування чи вакцини від смертельно небезпечного вірусу немає.

У зв’язку з тим, що випадки інфікування зареєстровані у прикордонних районах Руанди, існує ризик поширення захворювання на сусідні країни. Загроза міжнародного розповсюдження також висока, тому що випадки захворювання зафіксовано і в столиці, де є міжнародний аеропорт. Крім того, один із тих, хто контактував, здійснив міжнародну поїздку, наголошується в статті.

Вірус Марбург передається людині від фруктових кажанів і поширюється серед людей при контакті з біологічними інфікованими рідинами, а також поверхнями і матеріалами.

Серед симптомів – сильний головний біль, біль у животі, кровотеча з носа та рота.