Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією

У Вірменії з 17 по 25 червня 2026 року відбудуться щорічні багатонаціональні військові навчання «Eagle Partner 2026» за участю військовослужбовців зі США, Франції та Греції. Маневри організовані в межах підготовки до міжнародних миротворчих місій та спрямовані на підвищення взаємосумісності підрозділів країн-партнерів.

Про проведення навчань повідомило Міністерство оборони Вірменії. Згідно з оприлюдненою інформацією, у тренуваннях братимуть участь підрозділи миротворчої бригади Збройних сил Вірменії чисельністю близько 250 військовослужбовців. До них приєднаються 58 представників Сполучених Штатів, включно з військовими сухопутних сил США в Європі та Африці й Національної гвардії штату Канзас, а також 24 військовослужбовці Франції та 11 представників Греції.

Програма «Eagle Partner 2026» передбачає відпрацювання завдань, пов’язаних із підготовкою та проведенням миротворчих операцій. Особливу увагу учасники приділять координації дій багатонаціональних підрозділів, взаємодії штабів, командуванню, тактичному зв’язку та обміну досвідом під час виконання міжнародних місій.

У вірменському оборонному відомстві зазначають, що однією з ключових цілей навчань є зміцнення готовності національних миротворчих сил до участі в операціях за кордоном. Також маневри покликані покращити сумісність між військовими різних держав і виробити спільні підходи до виконання завдань у багатонаціональному середовищі.

Участь американських, французьких і грецьких військових у навчаннях відображає продовження співпраці Вірменії з міжнародними партнерами у сфері оборони та миротворчої діяльності. Підрозділи, які спеціалізуються на таких операціях, регулярно залучаються до спільних тренувань і навчальних програм у різних країнах.

Проведення «Eagle Partner 2026» відбувається на тлі активізації міжнародної військової взаємодії в регіоні та розширення форматів підготовки миротворчих контингентів. За оцінками експертів, подібні маневри дозволяють не лише відпрацювати практичні навички, а й забезпечують стандартизацію процедур під час участі у спільних міжнародних операціях.