Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією
2026-16-06    141

Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією

У Вірменії з 17 по 25 червня 2026 року відбудуться щорічні багатонаціональні військові навчання «Eagle Partner 2026» за участю військовослужбовців зі США, Франції та Греції. Маневри організовані в межах підготовки до міжнародних миротворчих місій та спрямовані на підвищення взаємосумісності підрозділів країн-партнерів.

Про проведення навчань повідомило Міністерство оборони Вірменії. Згідно з оприлюдненою інформацією, у тренуваннях братимуть участь підрозділи миротворчої бригади Збройних сил Вірменії чисельністю близько 250 військовослужбовців. До них приєднаються 58 представників Сполучених Штатів, включно з військовими сухопутних сил США в Європі та Африці й Національної гвардії штату Канзас, а також 24 військовослужбовці Франції та 11 представників Греції.

Програма «Eagle Partner 2026» передбачає відпрацювання завдань, пов’язаних із підготовкою та проведенням миротворчих операцій. Особливу увагу учасники приділять координації дій багатонаціональних підрозділів, взаємодії штабів, командуванню, тактичному зв’язку та обміну досвідом під час виконання міжнародних місій.

У вірменському оборонному відомстві зазначають, що однією з ключових цілей навчань є зміцнення готовності національних миротворчих сил до участі в операціях за кордоном. Також маневри покликані покращити сумісність між військовими різних держав і виробити спільні підходи до виконання завдань у багатонаціональному середовищі.

Участь американських, французьких і грецьких військових у навчаннях відображає продовження співпраці Вірменії з міжнародними партнерами у сфері оборони та миротворчої діяльності. Підрозділи, які спеціалізуються на таких операціях, регулярно залучаються до спільних тренувань і навчальних програм у різних країнах.

Проведення «Eagle Partner 2026» відбувається на тлі активізації міжнародної військової взаємодії в регіоні та розширення форматів підготовки миротворчих контингентів. За оцінками експертів, подібні маневри дозволяють не лише відпрацювати практичні навички, а й забезпечують стандартизацію процедур під час участі у спільних міжнародних операціях.

Eagle Partner 2026, військові маневри, військові навчання, Вірменія, Греція, Збройні сили Вірменії, миротворці, миротворчі місії, міжнародна безпека, Міноборони Вірменії, Національна гвардія Канзасу, оборонне співробітництво, США, Франція
Останні новини
США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп

США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість відновлення читать далее
16-06, 19:21
Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери

Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери
У кінотеатрах України цього тижня стартує показ сімейної анімації «Історія читать далее
16-06, 18:12
Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
17 червня 2026 року православні християни за новоюліанським календарем вшановують читать далее
16-06, 16:39
Зимова 1000: невикористані кошти згорять уже наприкінці червня

Зимова 1000: невикористані кошти згорять уже наприкінці червня
Українці, які отримали кошти в межах програми «Зимова 1000», мають читать далее
16-06, 16:30
Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька

Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька
Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. читать далее
16-06, 16:14
Ольга Харлан: біографія та цікаві факти про українську фехтувальницю

Ольга Харлан: біографія та цікаві факти про українську фехтувальницю
Ольга Харлан — одна з найтитулованіших українських спортсменок сучасності, яка читать далее
16-06, 16:12
Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією

Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією
У Вірменії з 17 по 25 червня 2026 року відбудуться читать далее
16-06, 16:01
Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15262, який читать далее
16-06, 15:58
В Україні можуть запровадити штрафи до 170 тис. грн за незаконні звалища

В Україні можуть запровадити штрафи до 170 тис. грн за незаконні звалища
Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає читать далее
16-06, 15:45
Хліб в Україні може подорожчати на 15–20% через зростання витрат

Хліб в Україні може подорожчати на 15–20% через зростання витрат
В Україні найближчим часом хлібобулочні вироби можуть подорожчати на 15–20% читать далее
16-06, 14:41
Трамп заявив про фокус на Україні та зустрівся із Зеленським на G7

Трамп заявив про фокус на Україні та зустрівся із Зеленським на G7
Президент США Дональд Трамп 16 червня 2026 року на полях читать далее
16-06, 13:54
Долар до 51 грн і мінімалка 11 тис: бюджетна декларація 2027–2029

Долар до 51 грн і мінімалка 11 тис: бюджетна декларація 2027–2029
Кабінет Міністрів України 16 червня 2026 року у Києві представив читать далее
16-06, 13:49
Лукашенко вибачився перед Зеленським і заявив, що Білорусь не воюватиме з Україною

Лукашенко вибачився перед Зеленським і заявив, що Білорусь не воюватиме з Україною
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 червня 2026 року в інтерв’ю читать далее
16-06, 12:00
Анна Неплях закрутила новий роман і заговорила про можливі заручини

Анна Неплях закрутила новий роман і заговорила про можливі заручини
Українська модель і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях підтвердила, що читать далее
16-06, 11:58
Анна Неплях: біографія та цікаві факти про українську модель і «Міс Україна Всесвіт-2021»

Анна Неплях: біографія та цікаві факти про українську модель і «Міс Україна Всесвіт-2021»
Анна Неплях — українська модель, яка здобула широку популярність після читать далее
16-06, 11:56
Єва Мелещук: біографія та цікаві факти про українську художню гімнастку

Єва Мелещук: біографія та цікаві факти про українську художню гімнастку
Єва Мелещук — українська художня гімнастка, яка представляла країну на читать далее
16-06, 11:14
Будинок віцечемпіонки Європи Єви Мелещук пошкодило під час атаки РФ на Київ

Будинок віцечемпіонки Європи Єви Мелещук пошкодило під час атаки РФ на Київ
Будинок, у якому мешкає віцечемпіонка Європи 2023 року з художньої читать далее
16-06, 11:10
Британія профінансує постачання урану для українських АЕС

Британія профінансує постачання урану для українських АЕС
Велика Британія оголосила про фінансування постачань збагаченого урану для українських читать далее
16-06, 09:49
Ціни на нафту падають через очікування деескалації на Близькому Сході

Ціни на нафту падають через очікування деескалації на Близькому Сході
Світові ціни на нафту продовжили зниження 16 червня після різкого читать далее
16-06, 09:46
Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026

Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026
Збірна Іспанії не змогла перемогти Кабо-Верде в матчі першого туру читать далее
16-06, 09:43
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції