Вінниця прощається з Володимиром Реганом та Олександром Олівком
2026-10-09    82

Вінниця прощається з Володимиром Реганом та Олександром Олівком

10 вересня у Вінницькій громаді проводять в останню путь двох полеглих захисників — Володимира Регана та Олександра Олівка. Обидва чоловіки долучилися до Сил оборони у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Реган загинув у грудні 2024 року на Донеччині, а Олівко — 5 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання.

Володимир Реган народився 6 березня 1974 року в селі Стадниця. Після школи він здобув спеціальність механізатора у Гущинецькому вищому професійному училищі, пройшов строкову військову службу та повернувся до рідного села. Працював у місцевому сільгосппідприємстві, обробляв власну землю, а згодом став бульдозеристом у ТОВ «Поділля-залізобетон».

У перші дні повномасштабної війни Реган добровільно вирушив до війська. Він служив у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а в складі 9 окремого мотопіхотного батальйону виконував обов’язки водія-механіка бойової машини піхоти. За службу військового нагородили медаллю «За службу українському народу».

Бойові завдання Реган виконував на Донеччині. 50-річний військовослужбовець загинув 26 грудня 2024 року під час бойового зіткнення з російськими військами поблизу села Нововасилівка Покровського району.

Понад півтора року його доля залишалася невідомою. Мати військового Надія продовжувала сподіватися, що син живий, і брала участь у вінницьких акціях на підтримку полонених та зниклих безвісти. За свідченнями побратимів, через наступ російських військ евакуювати пораненого Регана не вдалося.

Прощання з Володимиром Реганом відбудеться у Стадниці. Церемонія розпочнеться о 10:00 на вулиці Шевченка, 10, після чого о 12:00 продовжиться у церкві святого Дмитра. Поховання заплановане на 13:00 на місцевому кладовищі.

Олександр Олівко народився 23 червня 1976 року в Херсоні. Згодом його родина переїхала до Вінниці, де він навчався у школі №27. Професію водія-автослюсаря здобув у Погребищі, після чого також пройшов строкову службу.

У цивільному житті Олівко був пастором вінницької церкви «Світле життя» та працював у торговельній сфері. Він розпочав кар’єру менеджером у компанії «Маріо», а пізніше відкрив власний магазин сантехніки «Благо». Разом із дружиною Іриною виховував чотирьох дітей — трьох доньок і сина.

Волонтерською допомогою війську Олівко займався ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до Сил оборони та брав участь в обороні Києва. Згодом став професійним снайпером у 1 штурмовому батальйоні 3 армійського корпусу, де отримав позивний «Капелан».

Олівко займався відбором і підготовкою снайперів для свого підрозділу та 60 окремої механізованої Інгулецької бригади. Його бойовий шлях охопив Київщину, Запорізький, Херсонський і Бахмутський напрямки. За роки служби він пройшов шлях від молодшого сержанта до молодшого лейтенанта.

50-річний Олександр Олівко загинув 5 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання. Серед його нагород — орден «За мужність» III ступеня, почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест», медаль «За сприяння обороні Києва» та відзнака «За мужність та відвагу».

Його 18-річний син нині також служить у Збройних силах України. За словами дружини Ірини, Олександр вважав військову службу продовженням свого служіння людям і добровільно залишився захищати країну, попри те, що як багатодітний батько мав підстави не брати участі в бойових діях.

Історії обох військових поєднує добровільний вступ до Сил оборони на початку повномасштабної війни, але їхній цивільний і бойовий шлях був різним. Реган до війни працював у сільському господарстві та на виробництві, тоді як Олівко поєднував підприємницьку діяльність, пасторське служіння та волонтерство.

3 армійський корпус, війна в Україні, Вінниця, Володимир Реган, новини України, Олександр Олівко
Останні новини
Роботи-поліцейські почали патрулювати вулиці Шеньчженя

Роботи-поліцейські почали патрулювати вулиці Шеньчженя
У районі Баньтянь китайського міста Шеньчжень офіційно запустили роботизований поліцейський читать далее
10-09, 11:41
ГУР заявило про ураження ракетоносія «Адмірал Ессен»

ГУР заявило про ураження ракетоносія «Адмірал Ессен»
У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних читать далее
10-09, 10:15
Сергій Борець: загинув боєць ГУР і герой відомого фото

Сергій Борець: загинув боєць ГУР і герой відомого фото
Сергій «Борець», боєць снайперської групи «Тенгри» ГУР Міноборони, загинув кілька читать далее
10-09, 10:13
AirPods 5 отримали Live Translation і покращене шумозаглушення

AirPods 5 отримали Live Translation і покращене шумозаглушення
10 вересня 2026 року Apple представила бездротові навушники AirPods 5, читать далее
10-09, 10:09
Тетяна Крупа: родину експосадовиці судитимуть за ₴160 млн

Тетяна Крупа: родину експосадовиці судитимуть за ₴160 млн
Справу колишньої голови Хмельницької обласної МСЕК та ексдепутатки Хмельницької облради читать далее
10-09, 10:05
Вінниця прощається з Володимиром Реганом та Олександром Олівком

Вінниця прощається з Володимиром Реганом та Олександром Олівком
10 вересня у Вінницькій громаді проводять в останню путь двох читать далее
10-09, 10:03
iPhone 18 «злили» в мережу: які витоки виявилися фейками

iPhone 18 «злили» в мережу: які витоки виявилися фейками
У мережі напередодні презентації Apple 9 вересня 2026 року поширювалися читать далее
10-09, 09:59
Apple представила складний iPhone Duo

Apple представила складний iPhone Duo
Компанія Apple 10 вересня представила перший iPhone зі складаним екраном читать далее
10-09, 09:30
South Park перейменували на South America через Трампа

South Park перейменували на South America через Трампа
Творці американського анімаційного серіалу «South Park» оголосили про перейменування шоу читать далее
09-09, 17:52
45% українських підлітків не мають базових навичок читання

45% українських підлітків не мають базових навичок читання
Майже половина українських 15-річних підлітків — 45% — не досягають читать далее
09-09, 17:48
Яке церковне свято 10 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 10 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
10 вересня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих мучениць читать далее
09-09, 15:56
Українські міста можуть зіткнутися з припливом мігрантів

Українські міста можуть зіткнутися з припливом мігрантів
Україна в найближчі роки може зіткнутися з припливом трудових мігрантів читать далее
09-09, 15:52
Верховний Суд обмежив доступ ДПС до банківської таємниці

Верховний Суд обмежив доступ ДПС до банківської таємниці
Верховний Суд 3 червня 2026 року відмовив Головному управлінню ДПС читать далее
09-09, 15:50
Андрій Гаваші: біографія та цікаві факти про футболіста

Андрій Гаваші: біографія та цікаві факти про футболіста
Андрій Гаваші — колишній воротар київського «Динамо», футболіст ужгородського «Спартака» читать далее
09-09, 10:43
Білецький записав відео зі Святогірська після заяви Путіна про його “захоплення”

Білецький записав відео зі Святогірська після заяви Путіна про його “захоплення”
7 вересня командувач Третього армійського корпусу ЗСУ генерал Андрій Білецький читать далее
09-09, 10:41
У двох селах Дніпропетровщини оголосили евакуацію

У двох селах Дніпропетровщини оголосили евакуацію
У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з читать далее
09-09, 10:38
Марко Рубіо: переговори у Києві та Москві дали шанс на діалог

Марко Рубіо: переговори у Києві та Москві дали шанс на діалог
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів спецпредставника читать далее
09-09, 10:35
Німеччина може передати дані про чоловіків Україні

Німеччина може передати дані про чоловіків Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін може читать далее
09-09, 10:30
У Польщі створюють патрулі для пошуку мігрантів

У Польщі створюють патрулі для пошуку мігрантів
У Польщі набирають обертів громадські патрулі, учасники яких шукають мігрантів читать далее
08-09, 19:27
Яке церковне свято 9 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 9 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
9 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих і читать далее
08-09, 17:07
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар