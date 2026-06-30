Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й гумориста Юрія Ткача. Попри популярність чоловіка, вона зуміла сформувати власну аудиторію у соціальних мережах, де ділиться сімейним життям, особистими змінами та мотивацією. Останніми роками Вікторія неодноразово привертала увагу публіки відвертими розповідями про кризу у шлюбі, роботу над стосунками та власну трансформацію. Разом із чоловіком вона регулярно бере участь у телевізійних проєктах і благодійних заходах. Нижче — головні факти про її біографію, сім’ю та найвідоміші події з публічного життя.

Біографія

Вікторія Ткач народилася у 1991 році. У дитинстві та юності займалася спортивними й естрадними танцями, саме це захоплення стало доленосним у її житті. Перший раз вона познайомилася з майбутнім чоловіком Юрієм Ткачем ще у 14-річному віці під час святкового заходу, де виступала як танцівниця. Згодом їхнє спілкування відновилося вже після досягнення Вікторією повноліття, і між ними почалися романтичні стосунки.

Пара зустрічалася близько двох років. У лютому 2014 року Юрій та Вікторія офіційно одружилися. Того ж року в них народилася донька Єлизавета, яка неодноразово з’являлася разом із батьками у телевізійних шоу та соціальних мережах.

Після народження доньки Вікторія зосередилася на сім’ї, а пізніше активно розвивала власний блог. У соціальних мережах вона публікує матеріали про материнство, здоровий спосіб життя, психологію стосунків, подорожі та особистий розвиток. Її сторінка в Instagram зібрала сотні тисяч підписників.

Разом із Юрієм Ткачем вона неодноразово брала участь у телевізійних проєктах, зокрема в розважальних шоу, де подружжя відкрито говорило про сімейне життя та виклики, з якими стикалося протягом шлюбу.

Цікаві факти

Однією з найобговорюваніших тем останніх років стала відверта розповідь подружжя про кризу у стосунках. Юрій і Вікторія не приховували, що певний час жили окремо та працювали з психологами, щоб зберегти сім’ю. Пізніше вони заявили, що змогли подолати складний період і продовжили спільне життя.

У 2026 році Вікторія розповіла про масштабну трансформацію свого способу життя. Вона повідомила, що схудла приблизно на 30 кілограмів завдяки зміні харчування, фізичній активності та комплексній роботі над здоров’ям. Водночас блогерка заперечила чутки про використання спеціальних препаратів для схуднення.

Вікторія активно займається благодійністю разом із чоловіком, підтримує соціальні ініціативи та бере участь у зборі коштів на допомогу українцям під час війни. Значну частину свого контенту вона присвячує підтримці сімейних цінностей, психологічному здоров’ю та особистісному розвитку.

Інформації про вищу освіту або професійну діяльність до початку блогерської кар’єри у відкритих офіційних джерелах небагато. Вікторія переважно розповідає про сім’ю, виховання доньки та власний досвід, не розкриваючи детально біографічні відомості, які не стосуються публічного життя.

Відповіді на питання про персону

Хто така Вікторія Ткач?

Вікторія Ткач — українська блогерка та дружина актора й гумориста Юрія Ткача. Вона активно веде сторінки у соціальних мережах, бере участь у телевізійних проєктах і висвітлює теми сім’ї, здоров’я та особистого розвитку. Її популярність значною мірою пов’язана із власним блогом, а не лише зі статусом дружини відомого артиста.

Скільки років Вікторії Ткач?

За відкритими даними, Вікторія народилася у 1991 році. Вона молодша за Юрія Ткача приблизно на вісім років. Точну дату народження у відкритих офіційних джерелах не оприлюднено.

Скільки років Вікторія та Юрій Ткач перебувають у шлюбі?

Подружжя офіційно одружилося у 2014 році. До весілля вони перебували у стосунках близько двох років. Разом вони виховують доньку Єлизавету.

Чому про Вікторію Ткач багато говорили останнім часом?

Однією з причин стала її відверта розповідь про сімейну кризу та подальше примирення з чоловіком. Також значний резонанс викликала історія її схуднення майже на 30 кілограмів і детальна розповідь про зміни способу життя.

Чи є у Вікторії Ткач діти?

Так. Вона разом із Юрієм Ткачем виховує доньку Єлизавету, яка народилася у 2014 році. Дівчинка періодично бере участь у сімейних фотосесіях, телевізійних проєктах та з’являється у публікаціях батьків у соціальних мережах.