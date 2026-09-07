Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку

Вікторія Маремуха-Беллє — українська акторка, модель і блогерка, яка стала відомою після участі у другому сезоні шоу «Супермодель по-українськи». У фіналі проєкту 2015 року вона посіла друге місце, після чого почала активно працювати на телебаченні та в модельній індустрії. Пізніше Маремуха розвивала акторську кар’єру, зокрема знімалася у серіалі «Київ вдень та вночі» та фільмі «Смак свободи». Окрему популярність їй принесла активність у соцмережах, де вона відкрито розповідала про кар’єру, материнство та особисте життя. У 2026 році увагу до Маремухи знову привернула історія її розлучення з французьким бізнесменом Луї Беллє, з яким вона була у стосунках близько десяти років.

Біографія

Вікторія Маремуха народилася 5 червня 1989 року в селі Мартинівка Вінницької області. До появи на телебаченні вона не мала професійного досвіду в модельному бізнесі. У профілі учасниці «Супермоделі по-українськи» на сайті Нового каналу зазначалося, що на той час вона працювала асистенткою викладача у Київському національному університеті культури і мистецтв, займалася йогою та мріяла про модельну кар’єру.

Потрапити на кастинг другого сезону «Супермоделі по-українськи» Маремухі допоміг друг Женя: він заповнив за неї анкету та привів її на відбір. Сама Вікторія розповідала, що до шоу фактично не була пов’язана з fashion-індустрією та мала лише досвід однієї фотосесії. У 2015 році вона стала фіналісткою проєкту та зрештою посіла друге місце, поступившись Аліні Панюті.

Після реаліті Маремуха почала отримувати пропозиції щодо фотосесій, телевізійних проєктів та зйомок. У 2016 році вона стала учасницею серіалу «Київ вдень та вночі», де фактично грала саму себе. Пізніше в її акторському доробку з’явилася роль Сніжани у проєкті «Виходьте без дзвінка».

Маремуха також пробувала себе в інших телевізійних форматах. Ще під час участі в модельному реаліті вона заявляла про бажання одночасно розвиватися як модель, акторка і телеведуча, а також пробувала себе як діджей. Надалі вона працювала на телебаченні та брала участь у різних розважальних проєктах.

В акторській кар’єрі одним із помітних проєктів став фільм «Смак свободи» режисера Олександра Березаня. Стрічка вийшла у 2024 році за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а Маремуха з’явилася в ній у камео. Фільм також демонстрували за межами України, зокрема у Чехії, де його представляли як «Recept na štěstí».

Паралельно Маремуха розвивала блог. У ньому вона висвітлювала теми краси, материнства, стосунків та професійного розвитку. У 2023 році Новий канал зазначав, що за її життям в Instagram стежили понад 550 тисяч користувачів.

Цікаві факти

Однією з особливостей кар’єри Маремухи став пізній старт у моделінгу. На момент участі у «Супермоделі по-українськи» вона не мала професійного досвіду в цій сфері, а частина близьких не підтримувала її мрію про модельну кар’єру. За словами самої Вікторії, саме скептичне ставлення оточення стало для неї додатковою мотивацією довести власні можливості.

Маремуха також неодноразово говорила про йогу. У 2015 році вона зазначала, що займається йогою, а після розлучення у 2026-му назвала її одним із напрямів, на яких хоче зосередитися разом із сином та акторською професією.

Особисте життя Вікторії тривалий час було пов’язане з французьким бізнесменом Луї Беллє. Пара була разом близько десяти років, офіційно одружилася у 2021 році, а 7 вересня 2022 року в них народився син Люк. У шлюбі Маремуха та Беллє відкрито говорили про формат вільних стосунків.

У 2025 році Маремуха розповідала про кризу у стосунках після того, як дізналася про зв’язок чоловіка з її подругою. Вона зазначала, що ця ситуація підірвала довіру, однак на той момент подружжя офіційно не розлучилося. У березні 2026 року стало відомо про завершення їхнього шлюбу.

У вересні 2026 року Маремуха детальніше пояснила причину розриву. В інтерв’ю проєкту «Ближче до зірок» вона сказала, що після того, як відпустила образу, зрозуміла, що більше не кохає Луї. За словами акторки, шлюб, зокрема його формат відкритих стосунків, вимагав від неї значних емоційних ресурсів, тому після розлучення вона вирішила зосередитися на синові, акторстві та йозі.

Після розлучення Маремуха не припинила спілкування з колишнім чоловіком. Вона наголошувала, що вони залишилися близькими людьми та разом виховують сина. У серпні 2026 року акторка також коментувала припущення про можливе возз’єднання з Луї, але не заявляла про відновлення шлюбу.

Відповіді на питання про Вікторію Маремуху

Скільки років Вікторії Маремусі?

Вікторія Маремуха народилася 5 червня 1989 року. У вересні 2026 року їй 37 років. Дату народження вказують кілька біографічних джерел та профіль учасниці Нового каналу.

Чим відома Вікторія Маремуха?

Широку популярність вона отримала після участі у другому сезоні «Супермоделі по-українськи», де стала фіналісткою та посіла друге місце. Після цього Маремуха працювала на телебаченні, розвивала модельну кар’єру та почала зніматися як акторка. Згодом вона стала відомою також завдяки власному блогу.

Хто чоловік Вікторії Маремухи?

Чоловіком Вікторії був французький бізнесмен Луї Беллє. Вони перебували у стосунках близько десяти років і офіційно одружилися у 2021 році. У вересні 2022 року в пари народився син Люк, а навесні 2026 року подружжя оголосило про розлучення.

Чому Вікторія Маремуха розлучилася з Луї Беллє?

За словами самої Маремухи, остаточним усвідомленням стало те, що вона більше не кохає чоловіка. Вона також пояснювала, що шлюб і формат відкритих стосунків вимагали від неї багато сил та емоційних ресурсів. При цьому Вікторія наголосила, що після розриву вони змогли відпустити образи та зберегти близькі стосунки.

Чи є у Вікторії Маремухи діти?

У Вікторії Маремухи та Луї Беллє є син Люк. Він народився 7 вересня 2022 року в Києві. Після розлучення батьки продовжують разом брати участь у його вихованні.