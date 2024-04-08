Вікторія Галицька: шахрайство за рахунок довірливих вкладників?

Нещодавно правоохоронні органи України порушили справу за фактом шахрайства забудовником в Вінницької області. Постраждали понад 600 сімей. Вони вклали кошти у будівництво ЖК Європейський, але будівництво було заморожене. Керівництво компанією здійснювала Вікторія Галицька.

Замість того, щоб виконати свої зобов’язання перед людьми, як пише видання Однобоко, Вікторія Галицька нібито вкладала отримані кошти у розкішне життя та свою передвиборчу кампанію.

Видання стверджує, що Вікторія Галицька нібито придбала на підставних осіб об’єкти нерухомості та сплатила свій піар, щоб стати депутатом Верховної Ради. Однак, з обранням Вікторії Галицької до ВРУ не склалося.

А потім до будинку Вікторії Галицька прийшли правоохоронці з обшуками. Однак, як пише видданя, “незважаючи на наявність доказів, суд зняв арешт із об’єктів нерухомості та майна” Вікторії Галицької.

В результаті люди, які нібито постраждали від дій Вікторії Галицької, так і не отримали нерухомість та вкладені в неї гроші.

Окрім цього, нещодавно інформація про нібито шахрайство Вікторії Галицької почала зникати з мережі. Натомість сайти заполонили інтерв’ю забудовниці та хвалебні статті. Матеріали про Вікторію Галицьку, які ще збереглися, сповзли далеко вниз у пошуковій видачі. “Подібна технологія має назву – управління репутацією. Негативні матеріали за гроші видаляються із сайтів. Якщо ж не вдалося домовитися, публікується велика кількість хвалебних відгуків, щоб весь негатив зник з перших сторінок. В результаті його важко знайти”, – пише видання. Що ж, схоже Вікторія Галицька вирішила вийти із ситуації саме таким чином.