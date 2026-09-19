Віктор Розовий: біографія та цікаві факти про коміка і ветерана

Віктор Розовий — український комік, актор і військовослужбовець, який став відомим завдяки команді «Загорецька Людмила Степанівна» та участі в «Лізі сміху». Він також працював у телевізійних гумористичних проєктах, зокрема «Іграх приколів», і розвивав власні комедійні проєкти в інтернеті. Після початку повномасштабного вторгнення Розовий долучився до Сил оборони та служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У березні 2024 року він отримав тяжке уламкове поранення голови під час бойового завдання та після коми проходив тривале лікування й реабілітацію. У 2026 році ім’я Розового знову опинилося в центрі уваги через вихід на новий етап особистого життя — заручини з Яною-Катериною.

Біографія

Віктор Ігорович Розовий народився 9 жовтня 1989 року у Львові. Його шлях у гумор розпочався ще під час навчання у Львівській політехніці. Розовий виступав у студентському КВК, грав за збірну університету, а після її розпаду приєднався до команди «Метр сімдесят». Згодом разом зі Святославом Антіповим та Дмитром Гояном він створив команду «Загорецька Людмила Степанівна».

Саме «Загорецька Людмила Степанівна» принесла Розовому широку популярність. Команда стала учасником «Ліги сміху», а у 2017 році перемогла у третьому сезоні проєкту. У 2018 році колектив також здобув Літній кубок фестивалю в Одесі. Паралельно Розовий працював у телевізійному гумористичному проєкті «Ігри приколів» на 1+1 та розвивав комедійний контент на YouTube.

До початку повномасштабного вторгнення Розовий залишався одним із помітних представників української комедійної сцени. У 2021 році він став співведучим «Ліги сміху», а після 24 лютого 2022 року призупинив комедійну діяльність і добровільно долучився до оборони держави. Спочатку він служив у складі ССО «Азов», а згодом — у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ. В інтерв’ю «Українській правді» Розовий розповідав, що хотів піти служити ще у 2014 році, однак тоді не знав, куди саме звертатися.

Під час служби Розовий виконував бойові завдання, зокрема на Донецькому напрямку. 21 березня 2024 року він отримав тяжке уламкове поранення голови в районі Орлівки неподалік Авдіївки. За його пізнішими розповідями, 120-мм міна впала менш ніж за метр від окопу, а уламок пробив укриття та шолом. Було пошкоджено праву і частково ліву півкулі мозку; після поранення Розовий тривалий час перебував у комі.

Після операцій почався тривалий період реабілітації. Розовому встановили титанову пластину в черепі, а пересування певний час було можливим лише за допомогою крісла колісного. У жовтні 2024 року він з’явився на матчі «Рух» — «Карпати» у Львові та виконав символічний удар по м’ячу. У квітні 2025 року Розовий показав перші самостійні кроки після важкого поранення.

Відновлення супроводжувалося поверненням до творчої роботи. Розовий знову долучився до «Ліги сміху», але вже не як сценічний учасник, а як редактор. У 2026 році видавництво Adaptation Books анонсувало його книгу «Я у таборі F», у якій він описує службу, фронтовий досвід, поранення, лікування та життя після повернення з війни.

Цікаві факти

Однією з найбільш обговорюваних частин біографії Розового стало його особисте життя. Він понад десять років перебував у стосунках із Ольгою Мерзлікіною, а 8 березня 2024 року вони офіційно одружилися. Уже навесні 2025 року пара повідомила про розлучення, а 19 червня шлюб було офіційно розірвано. Мерзлікіна публічно пов’язувала розрив із зрадами чоловіка, тоді як Розовий у подальших інтерв’ю та дописах по-своєму описував причини конфлікту.

Після розлучення між колишнім подружжям виник публічний конфлікт. Розовий дав інтерв’ю Раміні Есхакзай, у якому розповів про особисті подробиці шлюбу та визнав, що мав позашлюбні зв’язки. Пізніше Мерзлікіна дала власне інтерв’ю Маші Єфросиніній, у якому представила іншу версію подій та розповіла, зокрема, про допомогу чоловікові після його поранення. Публічні заяви обох сторін суттєво відрізнялися, тому окремі взаємні твердження не можна подавати як встановлені факти.

У вересні 2025 року Розовий також заявив у соцмережах, що ніколи не кохав Мерзлкіну. Це була його особиста публічна оцінка минулих стосунків, а не факт, який можна незалежно перевірити. Саме через різкі висловлювання після розлучення його особисте життя продовжувало викликати значний інтерес у медіа.

Ще один факт, пов’язаний із публічною діяльністю Розового, — його суперечливі висловлювання про жінок у війську. У 2023 році його участь у гумористичному контенті з жартами на цю тему стала предметом критики з боку військовослужбовиць та феміністичних організацій. Цей епізод згадувався, зокрема, в англомовному матеріалі Gender in Detail про історію сексизму в українському війську.

У 2026 році Розовий повідомив про нові заручини. Його обраниця Яна-Катерина розповіла, що пропозиція відбулася 3 серпня — рівно через рік після початку їхніх стосунків. Пара повідомила про заручини у вересні, опублікувавши спільні фотографії з Нідерландів; майбутній шлюб стане для Розового другим.

Відповіді на питання про Віктора Розового

Хто такий Віктор Розовий?

Віктор Розовий — український комік, актор, автор гумористичного контенту та військовослужбовець. Він став відомим як учасник і лідер команди «Загорецька Людмила Степанівна» в «Лізі сміху». Після початку повномасштабної війни Розовий долучився до Сил оборони та служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Де народився Віктор Розовий?

Розовий народився у Львові 9 жовтня 1989 року. Його студентські роки були пов’язані з Національним університетом «Львівська політехніка», де він почав виступати в КВК. Саме студентські команди стали початком його професійного шляху в гуморі.

Де служив Віктор Розовий?

Після початку повномасштабного вторгнення Розовий добровільно приєднався до ССО «Азов», який згодом був переформатований у 3-тю окрему штурмову бригаду. Він брав участь у бойових діях і виконував завдання на фронті. У березні 2024 року під час одного з таких завдань отримав тяжке уламкове поранення голови.

Що сталося з Віктором Розовим на фронті?

21 березня 2024 року Розовий дістав тяжке уламкове поранення голови в районі Орлівки під Авдіївкою. Після поранення він переніс операції та тривалий час перебував у комі. Згодом військовослужбовець пройшов складний курс реабілітації та почав самостійно ходити.

Чи одружиться Віктор Розовий вдруге?

Станом на вересень 2026 року Розовий заручений із Яною-Катериною. Пропозиція була зроблена 3 серпня, через рік після початку їхніх стосунків, а про заручини пара публічно повідомила у вересні. Дату другого весілля вони поки не оголошували.