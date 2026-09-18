Віктор Ніколюк: біографія та цікаві факти про генерал-майора ЗСУ

Віктор Ніколюк — генерал-майор Збройних сил України, Герой України та один із командирів, які тривалий час обіймали керівні посади у Сухопутних військах. Він народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине Кіровоградської області та присвятив військовій службі більшу частину життя. Ніколюк командував 92-ю окремою механізованою бригадою, 169-м навчальним центром «Десна» та Оперативним командуванням «Північ». Під час повномасштабного вторгнення він керував обороною Чернігівщини, після чого працював на низці командних посад. У вересні 2026 року Ніколюк завершив роботу на посаді командувача Оперативного командування «Схід», яке припинило існування в попередньому форматі після реорганізації органів військового управління.

Біографія

Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине Новоукраїнського району Кіровоградської області. У 1992 році він закінчив місцеву школу, після чого вступив до Харківського гвардійського вищого танкового командного училища. Навчання завершив у 1996 році. Через одинадцять років Ніколюк закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського в Києві.

Після початку служби у ЗСУ Ніколюк командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном і навчальним механізованим полком. Згодом він працював начальником штабу та командиром 92-ї окремої механізованої бригади. У 2013–2017 роках очолював цю бригаду, яка виконувала завдання на сході країни. У 2014 році підрозділи 92-ї бригади діяли в районах Щастя, Трьохізбенки та Станиці Луганської, а після ротації — на Донецькому напрямку.

У листопаді 2015 року Ніколюк був поранений неподалік Трьохізбенки. На той момент він перебував на передовому опорному пункті та разом із військовослужбовцями здійснював оцінку місцевості. За даними тодішнього повідомлення Генерального штабу, командир дістав поранення під час атаки противника.

У березні 2017 року Ніколюк очолив 169-й навчальний центр Сухопутних військ «Десна» імені князя Ярослава Мудрого. На цій посаді він відповідав за підготовку військовослужбовців. У матеріалах АрміяInform зазначалося, що під час його керівництва в центрі оновлювали навчальну інфраструктуру, зокрема тренажерні класи, а також розвивали підготовку бойових медиків та інструкторів.

5 грудня 2018 року Ніколюку присвоїли військове звання генерал-майора. У жовтні 2021 року він став командувачем військ Оперативного командування «Північ». Уже через кілька місяців перед ним постало завдання керувати обороною північного напрямку після початку повномасштабного вторгнення РФ.

24 лютого 2022 року Ніколюк перебував у Конотопі. У перші дні вторгнення він керував Силами оборони на Чернігівщині. Чернігівська обласна влада у своїх матеріалах називала його командувачем ОК «Північ» та оборони Чернігова. У березні 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

21 вересня 2022 року Ніколюк отримав звання почесного громадянина Чернігова. Міська рада пов’язала нагороду з його внеском в оборону міста під час перших місяців повномасштабної війни.

У березні 2023 року Ніколюк залишив посаду командувача ОК «Північ» і став командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. У 2024 році він очолив 10-й армійський корпус. У 2025 році працював у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», а в червні того ж року очолив його.

16 квітня 2026 року Ніколюк очолив Оперативне командування «Схід», змінивши на посаді бригадного генерала Дмитра Братішка. До цього він командував 20-м армійським корпусом.

17 вересня 2026 року Ніколюк повідомив про завершення роботи на посаді командувача ОК «Схід». Це сталося внаслідок зміни структури військового управління: замість однойменного угруповання були сформовані управління «Центр» та «Азов», які очолили бригадні генерали Андрій Білецький та Денис Прокопенко. При цьому Ніколюк залишається командувачем Оперативного командування «Схід» у тій частині структури, яка продовжує існувати.

Цікаві факти

Військовий позивний Віктора Ніколюка — «Вітер». Саме під цим позивним його згадували українські військові та журналісти ще під час служби в 92-й бригаді. У 2015 році після його поранення пресслужба Генштабу також використовувала цей позивний у повідомленнях про бойові дії біля Трьохізбенки.

Окремим епізодом бойової біографії Ніколюка стала операція біля Щастя 16 травня 2015 року. За даними Суспільного та інших українських джерел, військовослужбовці 92-ї бригади за його участі взяли в полон двох російських військовослужбовців — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Цей епізод згодом став одним із найвідоміших у бойовій історії 92-ї бригади.

Ніколюк нагороджений орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Звання Героя України йому присвоєно 10 березня 2022 року. Крім державних нагород, він отримав відзнаки, пов’язані зі службою у Збройних силах.

У жовтні 2022 року Ніколюк увійшов до переліку 25 найбільш впливових українських військовослужбовців за версією журналу НВ. Підставою для уваги до нього була передусім роль у командуванні обороною Чернігівщини та багаторічна служба на керівних посадах у Сухопутних військах.

У публічних джерелах детальна інформація про родину Ніколюка, його дружину, дітей та приватне життя практично не представлена. Так само немає достатньо підтверджених даних про його особисті захоплення поза військовою службою, тому ці відомості не варто доповнювати припущеннями.

Відповіді на питання про Віктора Ніколюка

Хто такий Віктор Ніколюк?

Віктор Ніколюк — генерал-майор ЗСУ та Герой України. Він командував 92-ю окремою механізованою бригадою, 169-м навчальним центром «Десна» та Оперативним командуванням «Північ». У 2026 році він очолював Оперативне командування «Схід».

Скільки років Віктору Ніколюку?

Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року. Станом на вересень 2026 року йому 50 років. Місце його народження — село Шишкине Кіровоградської області.

За що Віктор Ніколюк отримав звання Героя України?

Звання Героя України Ніколюк отримав 10 березня 2022 року з врученням ордена «Золота Зірка». На той момент він командував Оперативним командуванням «Північ» і керував обороною Чернігівського напрямку після початку повномасштабного вторгнення.

Де зараз служить Віктор Ніколюк?

У вересні 2026 року Ніколюк завершив роботу як командувач угруповання військ «Схід» через реорганізацію системи військового управління. Саме угруповання припинило існування, а його функції розподілили між новими органами управління. Ніколюк при цьому залишається командувачем Оперативного командування «Схід».

Де навчався Віктор Ніколюк?

У 1996 році Ніколюк закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. У 2007 році він завершив навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Його освіта пов’язана передусім із військовою підготовкою та командними напрямами.