Віктор Ляшко: біографія та цікаві факти про міністра охорони здоров’я
2026-16-07    125

Віктор Ляшко: біографія та цікаві факти про міністра охорони здоров’я

Віктор Кирилович Ляшко — український державний діяч, лікар та фахівець у сфері громадського здоров’я, який з 2021 року очолює Міністерство охорони здоров’я України. Найбільшої впізнаваності він набув під час пандемії COVID-19, коли працював головним державним санітарним лікарем України та регулярно інформував суспільство про епідеміологічну ситуацію. До приходу в уряд Ляшко багато років працював у системі охорони здоров’я, займаючись реформою громадського здоров’я та питаннями епідеміологічної безпеки. Після формування нового складу Кабінету Міністрів у липні 2026 року він був перепризначений на посаду міністра охорони здоров’я. Його діяльність пов’язана з реформуванням медичної системи, цифровізацією охорони здоров’я та забезпеченням доступності медичних послуг.

Біографія

Віктор Кирилович Ляшко народився 24 квітня 1980 року в місті Осита Житомирської області.

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». Після завершення навчання працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У різні роки займав посади в Міністерстві охорони здоров’я та структурах, що відповідали за епідеміологічний нагляд і громадське здоров’я. Був одним із керівників Центру громадського здоров’я МОЗ України, де займався питаннями профілактики інфекційних захворювань, вакцинації та розвитку сучасної системи епіднагляду.

У лютому 2020 року Кабінет Міністрів призначив Ляшка головним державним санітарним лікарем України та заступником міністра охорони здоров’я. Саме в цей період країна зіткнулася з пандемією COVID-19, а Ляшко став одним із головних представників держави у питаннях боротьби з коронавірусом.

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я України. На цій посаді він продовжив реалізацію медичної реформи, розвиток електронної системи охорони здоров’я, програм реімбурсації лікарських засобів та міжнародного співробітництва у сфері медицини.

У липні 2026 року після формування нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким Верховна Рада повторно затвердила Ляшка на посаді міністра охорони здоров’я.

За роки роботи неодноразово представляв Україну на міжнародних заходах, присвячених питанням громадського здоров’я, вакцинації, післявоєнного відновлення медичної системи та співпраці з міжнародними партнерами.

Цікаві факти

Найбільшої публічної впізнаваності Віктор Ляшко досяг під час пандемії COVID-19. Його регулярні брифінги стали одним із головних офіційних джерел інформації про карантинні обмеження, вакцинацію та епідемічну ситуацію в Україні.

Під час роботи в МОЗ Ляшко активно підтримував розвиток електронної системи охорони здоров’я, цифрових медичних сервісів та розширення програми «Доступні ліки».

Його діяльність неодноразово ставала предметом політичних дискусій. Частина громадськості підтримувала карантинні заходи та кампанію вакцинації, інші критично оцінювали окремі рішення уряду щодо боротьби з пандемією. Сам Ляшко неодноразово наголошував, що рішення ухвалювалися на основі рекомендацій українських і міжнародних експертів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство охорони здоров’я під його керівництвом координувало відновлення пошкоджених лікарень, забезпечення медзакладів обладнанням та ліками, а також розвиток системи реабілітації військових і цивільних.

Відомості про особисте життя, дружину, дітей, захоплення чи хобі Віктора Ляшка у відкритих офіційних джерелах представлені обмежено. Сам посадовець переважно коментує професійну діяльність і практично не публікує інформацію приватного характеру.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Віктор Ляшко?

Віктор Ляшко — український лікар, державний службовець та міністр охорони здоров’я України. До призначення міністром він працював головним державним санітарним лікарем і заступником міністра охорони здоров’я. Найбільшу відомість здобув під час пандемії COVID-19.

Скільки років Віктору Ляшку?

Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року. Його актуальний вік визначається відповідно до цієї дати народження.

Яку освіту має Віктор Ляшко?

Він закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». За освітою є лікарем і більшу частину професійної кар’єри працював у сфері охорони здоров’я та епідеміології.

Коли Віктор Ляшко став міністром охорони здоров’я?

Посаду міністра охорони здоров’я він обійняв у травні 2021 року після рішення Верховної Ради України. У липні 2026 року був перепризначений до нового складу Кабінету Міністрів.

Що відомо про особисте життя Віктора Ляшка?

У відкритих офіційних джерелах міститься небагато інформації про його приватне життя. Посадовець не робить його предметом публічного обговорення, тому достовірні відомості про родину чи захоплення обмежені.

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