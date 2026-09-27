Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста

Віктор Леоненко — колишній український футболіст, нападник київського «Динамо» та збірної України, який став одним із найвідоміших форвардів українського футболу 1990-х років. Він тричі поспіль визнавався футболістом року в Україні — у 1992, 1993 та 1994 роках. Найбільший клубний період його кар’єри пов’язаний із київським «Динамо», за яке він забив 61 гол у чемпіонаті України. За національну збірну Леоненко провів 14 матчів і відзначився шістьма голами. Після завершення кар’єри він став футбольним експертом і регулярно коментує виступи «Динамо» та збірної України.

Біографія

Віктор Євгенович Леоненко народився 5 жовтня 1969 року в Тюмені, тоді ще в Російській РФСР. У дитинстві він займався спортом і потрапив до футбольної школи тюменського «Геолога». Сам Леоненко згадував, що на перше тренування прийшов у звичайних черевиках, а дитячий тренер Віктор Княжев звернув увагу на його швидкість. До основного складу «Геолога» нападник потрапив у 17 років.

У «Геолозі» Леоненко провів перший великий етап професійної кар’єри — з 1988 до 1991 року. За цей період у чемпіонатах він зіграв 93 матчі та забив 26 м’ячів. У 1991 році футболіст перейшов до московського «Динамо», де за два сезони провів 20 матчів чемпіонату і забив 14 голів. У 1992 році він опинився в київському «Динамо», яке стало головним клубом його кар’єри.

У складі київського клубу Леоненко виступав до 1998 року. У чемпіонаті України він провів 98 матчів і забив 61 гол, а з урахуванням кубкових та єврокубкових зустрічей його показники за «Динамо» становлять 129 матчів і 79 м’ячів. Разом із командою він чотири рази ставав чемпіоном України — у 1993, 1994, 1995 та 1996 роках — і двічі вигравав Кубок України.

Одним із найвідоміших матчів Леоненка стала домашня зустріч «Динамо» з «Барселоною» в першому раунді Ліги чемпіонів сезону 1993/94. 15 вересня 1993 року київська команда перемогла з рахунком 3:1, а Леоненко забив два голи — на 45-й хвилині з пенальті та на 56-й хвилині. У складі «Барселони» тоді виступали Рональд Куман, Христо Стоїчков, Міхаель Лаудруп і Пеп Гвардіола, а тренував каталонців Йоган Кройф.

У 1998 році форвард залишив київське «Динамо» і перейшов до ЦСКА Київ. За клуб він провів 13 матчів чемпіонату та забив п’ять голів. Останнім професійним клубом Леоненка стало ужгородське «Закарпаття», де він виступав у 2001 році. Загалом на клубному рівні його кар’єра охопила «Геолог», московське та київське «Динамо», ЦСКА Київ і «Закарпаття».

За збірну України Леоненко грав у 1992–1996 роках. Він провів 14 офіційно зафіксованих матчів і забив шість голів. Одним із результативних відрізків став товариський матч проти США 16 жовтня 1993 року, коли нападник відзначився двічі.

Після завершення футбольної кар’єри Леоненко не залишився поза спортом. У середині 2000-х він працював у медійному футбольному форматі та став відомий як коментатор і експерт. У 2005 році офіційний сайт «Динамо» також повідомляв, що Леоненко займався будівництвом і разом із дружиною розвивав сімейний бізнес із будівництва приватних будинків у Києві та області.

У вересні 2026 року Леоненко продовжує публічно аналізувати український футбол. 26 вересня він висловився про силу збірної України після матчу з Угорщиною та заявив, що команда, на його думку, не має підстав вважати себе значно сильнішою за суперників у групі. Окремо експерт звернув увагу на результати українських клубів у єврокубках.

Цікаві факти

Леоненко тричі поспіль отримував звання найкращого футболіста України — у 1992, 1993 та 1994 роках. У голосуванні 1993 року він набрав 376 балів, а в 1994-му — 395, випередивши серед інших Олександра Шовковського та Ігоря Петрова. Така серія зробила його одним із найбільш відзначених гравців українського футболу першої половини 1990-х.

Важливим епізодом його єврокубкової кар’єри стала гра проти московського «Спартака» 14 вересня 1994 року. «Динамо» поступалося після першого тайму 0:2, але після перерви Леоненко забив двічі — на 48-й та 76-й хвилинах — і допоміг київській команді зрівняти рахунок. Матч завершився перемогою «Динамо» з рахунком 3:2.

У дитинстві Леоненко займався не лише футболом. За його власними спогадами, вже у шість років він катався на ковзанах і вважав себе спортивною дитиною. Саме швидкість він називав однією з причин, через яку тренер звернув на нього увагу під час першого футбольного тренування.

Після завершення виступів Леоненко залишався помітною медійною фігурою завдяки прямолінійним оцінкам футбольних подій. У 2021 році після критичних висловлювань щодо нової форми збірної України він публічно вибачився та заявив, що завжди вболівав і вболіватиме за національну команду.

У різні роки Леоненко коментував роботу тренерів, виступи «Динамо», збірної та окремих футболістів. У 2026 році він, зокрема, публічно обговорював призначення Андреа Мальдери до тренерського штабу збірної та роль Сергія Реброва в Українській асоціації футболу.

Відповіді на питання про Віктора Леоненка

Скільки років Віктору Леоненку?

Віктор Леоненко народився 5 жовтня 1969 року. Станом на вересень 2026 року йому 56 років. Місце його народження — Тюмень, де він розпочав футбольну підготовку в системі місцевого «Геолога».

За які клуби грав Віктор Леоненко?

На професійному рівні Леоненко виступав за тюменський «Геолог», московське «Динамо», київське «Динамо», ЦСКА Київ і ужгородське «Закарпаття». Найбільшу частину кар’єри він провів у київському клубі. Саме там нападник здобув основні командні титули та отримав три нагороди найкращому футболісту України.

Скільки голів Леоненко забив за збірну України?

За національну збірну України Леоненко провів 14 матчів у період з 1992 до 1996 року. На його рахунку шість голів. Серед результативних матчів є зустрічі з Литвою, США, Білоруссю та іншими суперниками.

Скільки титулів Віктор Леоненко виграв із «Динамо»?

У складі київського «Динамо» Леоненко чотири рази ставав чемпіоном України — у 1993, 1994, 1995 та 1996 роках. Також він двічі вигравав Кубок України — у 1993 та 1996 роках. Окремо його команда здобувала срібні медалі чемпіонату України у 1992 році.

Чим Віктор Леоненко займається зараз?

Після завершення кар’єри футболіста Леоненко працює у футбольному медійному просторі як експерт і коментатор. Він регулярно висловлюється про матчі «Динамо», збірної України, тренерські рішення та виступи футболістів. У вересні 2026 року його коментарі знову з’являлися в українських спортивних медіа у зв’язку з виступами національної команди.