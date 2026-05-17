Військовим пояснили порядок оскарження рішень ВЛК: як це працює
В Україні військово-лікарські комісії (ВЛК) відіграють ключову роль у визначенні стану здоров’я військовослужбовців, їх придатності до служби та подальшого проходження військової кар’єри. Водночас рішення ВЛК можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку, якщо військовий не погоджується з висновками комісії.

Механізм оскарження передбачає як адміністративний перегляд, так і судовий захист прав військовослужбовців.

Як можна оскаржити рішення ВЛК

Рішення ВЛК можна оскаржити до вищої військово-лікарської комісії протягом 30 днів або до суду протягом 6 місяців, додавши медичні документи та обґрунтування незгоди з висновком.

Строки оскарження рішень ВЛК

Адміністративне оскарження

Військовослужбовець має право:

  • подати скаргу до вищої ВЛК
  • зробити це протягом 30 днів з моменту отримання рішення

Судове оскарження

Також передбачено:

  • звернення до адміністративного суду
  • строк подання — до 6 місяців

Як подати скаргу

Основні вимоги

У зверненні необхідно вказати:

  • з яким саме рішенням військовий не погоджується
  • причини незгоди
  • медичні документи та довідки

Додаткові матеріали

Можуть додаватися:

  • результати обстежень
  • висновки лікарів
  • історія хвороби

Що може зробити вища ВЛК

Які повноваження має вища комісія?

Вища військово-лікарська комісія може:

  • залишити рішення без змін
  • скасувати попередній висновок
  • призначити повторний медичний огляд
  • направити на іншу комісію для повторної оцінки

Судовий порядок оскарження

Адміністративний суд

Військовий може:

  • подати позов про визнання рішення незаконним
  • вимагати повторного розгляду
  • оскаржити дії або бездіяльність комісії

Розгляд справи

Суд оцінює:

  • законність рішення ВЛК
  • повноту медичних даних
  • дотримання процедури

Додаткові механізми захисту

Військовий омбудсман

У разі порушень військовий може звернутися:

  • до військового омбудсмана
  • з описом ситуації та доказами порушень

Інші інстанції

Також можливі:

  • звернення до командування
  • подання рапортів
  • юридичний супровід

Типові підстави для оскарження

  • неповний медичний огляд
  • ігнорування діагнозів
  • відсутність врахування медичних документів
  • процедурні порушення

Практичне значення процедури

Система оскарження дозволяє:

  • захищати права військовослужбовців
  • забезпечувати об’єктивність медичних висновків
  • виправляти можливі помилки комісій

Висновок

Порядок оскарження рішень ВЛК в Україні передбачає кілька рівнів захисту — від вищої комісії до суду та військового омбудсмана. Важливо дотримуватися встановлених строків і належно оформлювати медичні документи, щоб забезпечити об’єктивний перегляд рішення.

військовий омбудсман, військові, ВЛК, медицина, оскарження, суд, Україна
