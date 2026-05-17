В Україні військово-лікарські комісії (ВЛК) відіграють ключову роль у визначенні стану здоров’я військовослужбовців, їх придатності до служби та подальшого проходження військової кар’єри. Водночас рішення ВЛК можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку, якщо військовий не погоджується з висновками комісії.

Механізм оскарження передбачає як адміністративний перегляд, так і судовий захист прав військовослужбовців.

Як можна оскаржити рішення ВЛК

Рішення ВЛК можна оскаржити до вищої військово-лікарської комісії протягом 30 днів або до суду протягом 6 місяців, додавши медичні документи та обґрунтування незгоди з висновком.

Строки оскарження рішень ВЛК

Адміністративне оскарження

Військовослужбовець має право:

подати скаргу до вищої ВЛК

зробити це протягом 30 днів з моменту отримання рішення

Судове оскарження

Також передбачено:

звернення до адміністративного суду

строк подання — до 6 місяців

Як подати скаргу

Основні вимоги

У зверненні необхідно вказати:

з яким саме рішенням військовий не погоджується

причини незгоди

медичні документи та довідки

Додаткові матеріали

Можуть додаватися:

результати обстежень

висновки лікарів

історія хвороби

Що може зробити вища ВЛК

Які повноваження має вища комісія?

Вища військово-лікарська комісія може:

залишити рішення без змін

скасувати попередній висновок

призначити повторний медичний огляд

направити на іншу комісію для повторної оцінки

Судовий порядок оскарження

Адміністративний суд

Військовий може:

подати позов про визнання рішення незаконним

вимагати повторного розгляду

оскаржити дії або бездіяльність комісії

Розгляд справи

Суд оцінює:

законність рішення ВЛК

повноту медичних даних

дотримання процедури

Додаткові механізми захисту

Військовий омбудсман

У разі порушень військовий може звернутися:

до військового омбудсмана

з описом ситуації та доказами порушень

Інші інстанції

Також можливі:

звернення до командування

подання рапортів

юридичний супровід

Типові підстави для оскарження

неповний медичний огляд

ігнорування діагнозів

відсутність врахування медичних документів

процедурні порушення

Практичне значення процедури

Система оскарження дозволяє:

захищати права військовослужбовців

забезпечувати об’єктивність медичних висновків

виправляти можливі помилки комісій

Висновок

Порядок оскарження рішень ВЛК в Україні передбачає кілька рівнів захисту — від вищої комісії до суду та військового омбудсмана. Важливо дотримуватися встановлених строків і належно оформлювати медичні документи, щоб забезпечити об’єктивний перегляд рішення.