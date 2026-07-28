Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»
2026-28-07    85

Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»

Військовослужбовці зможуть купувати лікарські засоби та інші товари зі знижками від 25% до 50% завдяки новому сервісу, інтегрованому в державний застосунок «Армія+». Про запуск програми повідомило Міністерство оборони України. Скористатися пропозицією можна через сервіс «Укрпошта.Аптека», а доставка замовлень до відділень «Укрпошти» здійснюватиметься безкоштовно.

Як повідомили у Міноборони, для отримання знижки військовослужбовець має згенерувати промокод у застосунку «Армія+», після чого оформити замовлення на сайті «Укрпошта.Аптека» та ввести отриманий код під час покупки. Система автоматично застосує відповідну знижку до вартості товарів.

У межах програми кожному користувачу щомісяця буде доступно до п’яти промокодів. При цьому їх можна використовувати не лише особисто, а й передавати членам родини чи іншим близьким людям, якщо військовослужбовець не має можливості самостійно оформити замовлення. Такий механізм покликаний спростити доступ до необхідних медикаментів для сімей захисників.

У Міністерстві оборони зазначають, що нова програма є частиною розширення функціоналу цифрової екосистеми «Армія+», яка поступово доповнюється сервісами соціальної підтримки військовослужбовців. Окрім адміністративних послуг і цифрових документів, застосунок дедалі частіше використовується як платформа для отримання партнерських пропозицій та спеціальних програм.

Замовлення оформлюватимуться через платформу «Укрпошта.Аптека», яка забезпечує дистанційне придбання лікарських засобів із доставкою до поштових відділень. Такий формат особливо актуальний для військових, які перебувають у різних регіонах країни або проходять службу далеко від місця проживання. Безкоштовна доставка дозволяє зменшити додаткові витрати та прискорити отримання необхідних препаратів.

Запровадження системи промокодів також дає можливість контролювати використання пільгових пропозицій і забезпечує персоналізований доступ до знижок. Обмеження у вигляді п’яти кодів на місяць дозволяє рівномірно розподіляти доступні ресурси між користувачами програми.

За даними Міністерства оборони, розмір знижки залежатиме від конкретної категорії товарів і може становити від 25% до 50%. Програма поширюється не лише на лікарські засоби, а й на інші товари, доступні через сервіс «Укрпошта.Аптека». Детальні умови застосування промокодів та перелік продукції визначатимуться правилами партнерської програми.

Розширення соціальних сервісів для військовослужбовців є одним із напрямів цифрової трансформації оборонної сфери. У Міноборони наголошують, що розвиток застосунку «Армія+» передбачає подальше впровадження нових інструментів, спрямованих на спрощення доступу військових до державних і партнерських послуг.

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