Військовий збір для ФОП 2024-2025: усі подробиці

І та ІІ групи ФОПів вперше заплатять військовий збір вже у жовтні 2024 року, а ІІІ група — у лютому 2025-го. З’явились перші роз’яснення податкових консультантів.

У лавах фізосіб-підприємців ажіотаж у зв’язку з нещодавнім ухваленням законопроекту №11416-д, яким піднімається низка податків та запроваджується військовий збір для ФОПів, чого не було раніше. Справа в тому, що бізнес звітує перед Державною податковою службою і сплачує до держбюджету вже цього тижня. А новий закон після підписання президентом буде застосовано заднім числом — з 1 жовтня 2024 року (принаймні, так спочатку заявлялося).

Це зовсім нова практика для ФОПів, багато з яких важко справляються зі стандартною бухгалтерією, а новим законом вона ще сильніше ускладнюється. У зв’язку з чим ФОП повним чином обривають телефони податкових консультантів та профільних сервісів, у тому числі й популярного серед підприємців Taxer ua.

У зв’язку з широким інтересом Taxer опублікував перші роз’яснення щодо законопроекту №11416-д, проте зміг відповісти лише на деякі питання через відсутність останньої версії документа та пояснень Держподаткової служби.

Нагадаємо, що законопроект з підвищеними податками був ухвалений Верховною Радою 10 жовтня, і 15-го числа направлений на підпис Президенту, але поки не підписаний і не набрав чинності.

У своєму роз’ясненні Taxer підтвердив, що військовий збір, який ФОП до цього не платили, дійсно буде налічуватися з жовтня 2024 року. Але не однаково для різних груп підприємців:

Для І та ІІ груп ФОПів:

Сплатити потрібно до 20 жовтня 2024 року, хоча термін можуть змінити залежно від дати підписання закону президентом.

Розмір військового збору становитиме 10% від мінімальної зарплати станом на січень звітного року. Для 2024 року – це 710 грн. на місяць, а для 2025 – 800 грн./міс.

Військовий збір потрібно сплачувати щомісяця так само, як і єдиний податок.

Звіт зі сплати військового збору слід подавати лише раз на рік — у річній декларації.

Для ІІІ групи ФОПів:

Військовий збір сплачується у розмірі 1% доходу.

Нарахування збору розпочнеться з 1 жовтня, тобто заднім числом за поточний місяць.

Цього жовтня і до кінця 2024 року платити його та звітувати перед ДПСУ не потрібно (зараз ФОП до 21 жовтня мають сплатити ЄСВ і до 19 листопада — єдиний соцвнесок за III квартал).

Військовий збір сплачується поквартально, також як єдиний податок, і буде нарахований з IV кварталу 2024 року, який сплачується до 19 лютого 2025 року. Це буде перша оплата нового збору для малого бізнесу і проходитиме разом з оплатою 5% єдиного податку. Тобто треба буде перерахувати до держбюджету не 5% доходу, а 6%.

Звітувати про оплату за військовий збір потрібно буде у звичайній декларації платника єдиного податку.

Сама оплата військового збору відбуватиметься на спеціальні рахунки. Їхні реквізити нададуть податкові органи. Коли точно – невідомо.

«Щойно закон набуде чинності, ми оновимо календар та реквізити зі сплати податків. Форми звітності буде оновлено після публікації податковою службою», – заявили консультанти Taxer у своєму роз’ясненні для ФОПів.