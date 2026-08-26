Військовий облік за кордоном 2026: що чекає чоловіків 18–60 років

З 8 серпня 2026 року для чоловіків — громадян України віком від 18 до 60 років — військово-обліковий документ став обов’язковою умовою для більшості консульських дій за кордоном. Зміни запровадила постанова Кабінету Міністрів №981 від 29 липня 2026 року, яка одночасно оновила правила роботи реєстру «Оберіг» та порядок перевірки військово-облікових документів у дипломатичних установах. На практиці це означає, що консульство перевірятиме не лише паспортні документи, а й актуальність військового обліку заявника. Водночас нові правила не передбачають автоматичного направлення людини на військово-лікарську комісію лише через постановку на облік. Окремо уряд передбачив шестимісячний перехідний період для запуску повної електронної взаємодії між системою «е-Консул» та реєстром.

Що саме змінила постанова №981

Постанова №981 набула чинності 8 серпня 2026 року. Вона встановила порядок перевірки військово-облікових документів консульськими посадовцями під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за консульськими послугами в умовах воєнного стану.

Заявник повинен пред’явити електронний військово-обліковий документ. Допускається і його роздрукована версія, якщо вона містить необхідні дані для перевірки. Міністерство закордонних справ окремо підтвердило, що документ має бути чинним на момент звернення та містити підтвердження актуальності персональних даних.

Виняток передбачений для чоловіків, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України або розвідувальних органах: вони подають військово-обліковий документ у паперовій формі. Окремі винятки діють також для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульських дій щодо дітей у визначених законом випадках, а також для громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Як консульство перевірятиме військовий облік

Постанова передбачає два основні механізми перевірки. Після запуску відповідної технічної взаємодії інформація перевірятиметься в режимі реального часу через обмін між системою «е-Консул» та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів — «Оберіг».

До запуску цієї інтеграції або під час технічних робіт консульський працівник може перевіряти документ за QR-кодом. Система має підтвердити наявність запису про особу, актуальність персональних даних і чинність військово-облікового документа.

Відмовити у консульській дії можуть, якщо документ недійсний, заявник його не пред’явив або в ньому немає підтвердження актуальності персональних даних. МЗС також прямо вказує, що за таких обставин консульська послуга не надається до усунення проблеми.

Водночас відмова не є безповоротною. Після оновлення персональних даних громадянин може повторно звернутися до дипломатичної установи. Такий механізм прямо передбачений постановою №981.

Що буде, якщо чоловіка немає в «Оберезі»

Одна з ключових новацій стосується громадян, інформація про яких відсутня в реєстрі. Після запуску відповідного електронного механізму їх можуть автоматично взяти на військовий облік за даними про зареєстроване або задеклароване місце проживання. Якщо такого місця немає, облік здійснюватиме визначений Генеральним штабом територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

При цьому автоматична постановка на військовий облік відбувається без направлення на військово-лікарську комісію. Тобто сам факт появи запису в «Оберезі» не означає, що людину автоматично визнали придатною до військової служби або одразу направили на медичний огляд.

Окремо постанова зобов’язує Державну податкову службу протягом 90 календарних днів одноразово передати Міністерству оборони визначені законом відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо громадян віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до військового реєстру.

Це означає, що держава розширює обмін даними між реєстрами незалежно від того, чи перебуває громадянин фізично на території країни. Для чоловіків за кордоном наслідком може стати актуалізація інформації про них у «Оберезі» без особистого звернення до ТЦК.

Коли запрацює повна електронна система

Постанова №981 розділяє набрання чинності основними правилами та запуск складнішої технічної інтеграції. Сам документ діє з 8 серпня 2026 року, але окремі положення щодо взаємодії «е-Консул» і «Оберегу» набирають чинності через шість місяців.

Таким чином, орієнтиром для повноцінного запуску відповідного механізму є 8 лютого 2027 року. До цього моменту перевірка може здійснюватися за допомогою QR-коду та інших передбачених процедур. Дата випливає безпосередньо з норми постанови про шестимісячний строк від моменту набрання нею чинності.

Показник Що передбачено Постанова №981 від 29 липня 2026 року Набрання чинності 8 серпня 2026 року Вік чоловіків 18–60 років Основний документ Електронний військово-обліковий документ Допустима форма Електронна або роздрукована Перевірка зараз Зокрема за QR-кодом Повна інтеграція «е-Консул» — «Оберіг» Орієнтовно з 8 лютого 2027 року Автоматична постановка без ВЛК Передбачена постановою Передача даних ДПС Протягом 90 календарних днів

Чи означає військовий облік за кордоном негайний виклик

Сам по собі військовий облік не є повісткою і не означає автоматичного направлення на ВЛК. Постанова №981 прямо визначає, що автоматична постановка особи на військовий облік у передбаченому нею випадку проводиться без направлення на медичний огляд.

Інша ситуація виникає, якщо в даних людини є порушення правил військового обліку. Тоді наслідки визначаються вже нормами адміністративного законодавства та процедурами, які застосовуються уповноваженими органами. Сам факт перебування за межами країни не скасовує обов’язків військового обліку.

Важливо також розділяти військовий облік і кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Це різні юридичні процедури, тому наявність запису в «Оберезі» не означає автоматичного кримінального переслідування.

Що змінюється для чоловіків, які давно живуть за кордоном

Найбільший практичний ризик виникає для людей, які роками проживають за межами країни, але мають неактуальні персональні дані. Постанова №981 передбачає використання інформації з державних реєстрів для актуалізації військового обліку, а консульські установи отримують інструмент для перевірки відповідності даних заявника.

Наприклад, зміна адреси проживання, паспортних даних або інших відомостей без належного оновлення може створити розбіжності між документами та інформацією в державних системах. У такій ситуації проблема може проявитися саме під час звернення до консульства.

Водночас нові правила не означають, що українські консульства отримали повноваження примусово повертати чоловіків з-за кордону. Постанова регулює військовий облік і перевірку документів під час консульських дій, а не механізм примусового повернення громадян із держав їхнього перебування.

Роз’яснення

Чи потрібен військово-обліковий документ чоловікові 18–60 років для консульської послуги?

Так, під час воєнного стану чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років повинні подати чинний військово-обліковий документ. У більшості випадків це електронний документ, зокрема його роздрукована версія. Є передбачені постановою винятки.

Чи відправлять чоловіка на ВЛК, якщо його автоматично поставлять на військовий облік?

Ні. Постанова №981 прямо передбачає автоматичну постановку на облік без направлення на військово-лікарську комісію. Медичний огляд є окремою процедурою і не є умовою такого первинного внесення до реєстру.

Коли консульства почнуть перевіряти дані безпосередньо через «е-Консул» та «Оберіг»?

Основні правила діють із 8 серпня 2026 року, але для повної електронної інформаційної взаємодії уряд встановив шестимісячний строк. Відповідно до постанови, цей механізм має отримати чинність орієнтовно 8 лютого 2027 року.

Висновок

Постанова №981 переводить консульські послуги для чоловіків 18–60 років у більш тісний зв’язок із системою військового обліку. Уже з 8 серпня 2026 року чинний військово-обліковий документ є необхідною умовою для більшості відповідних консульських дій, а держава паралельно готує автоматизований обмін даними між «е-Консулом» та «Оберегом». Наступним етапом стане автоматична постановка на облік тих громадян, інформації про яких немає в реєстрі, без попереднього проходження ВЛК. У результаті перебування за кордоном дедалі менше означатиме відсутність взаємодії з українською системою військового обліку.