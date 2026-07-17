Військовий облік фармацевток і жінок-медиків змінили: що відомо
2026-17-07    102

Військовий облік фармацевток і жінок-медиків змінили: що відомо

В Україні оновили порядок військового обліку для жінок, які здобувають медичну або фармацевтичну освіту. Відтепер заклади вищої та фахової передвищої освіти автоматично передаватимуть дані про випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, після чого жінки мають протягом 60 днів пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Про зміни повідомили українські ЗМІ з посиланням на оновлені правила військового обліку.

Новий механізм передбачає, що майбутнім медикиням і фармацевткам більше не потрібно самостійно ставати на військовий облік після завершення навчання. Передавання необхідної інформації здійснюватиметься безпосередньо навчальними закладами, що має спростити адміністративну процедуру та забезпечити своєчасне внесення даних до відповідних реєстрів.

Після отримання інформації територіальний центр комплектування вносить особу до військового обліку та повідомляє про необхідність проходження військово-лікарської комісії. На проходження медичного огляду відводиться 60 календарних днів. За його результатами визначається ступінь придатності до військової служби відповідно до чинних медичних критеріїв.

Перебування на військовому обліку не означає автоматичного призову чи мобілізації. Для жінок із медичною та фармацевтичною освітою чинне законодавство передбачає можливість проходження військової служби лише на добровільних засадах. Сам факт внесення до облікових документів не змінює цього принципу та не створює обов’язку вступати до лав Сил оборони.

Оновлені правила також впливають на сферу працевлаштування. Роботодавці більше не можуть офіційно приймати на роботу медикинь і фармацевток, які підлягають військовому обліку, якщо вони не мають належним чином оформленого військово-облікового документа. Така вимога поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

Порядок військового обліку для представників медичних і фармацевтичних професій є частиною державної системи персонального військового обліку, яка забезпечує актуальність інформації про військовозобов’язаних громадян. Автоматизація процесу покликана скоротити кількість випадків, коли випускники не стають на облік у встановлені строки, а також зменшити адміністративне навантаження як на самих громадян, так і на державні органи.

Запровадження автоматичного обліку не змінює норм щодо добровільності проходження військової служби жінками, однак встановлює чіткіший порядок взаємодії між закладами освіти, територіальними центрами комплектування, роботодавцями та фахівцями медичної й фармацевтичної галузей. Очікується, що нова процедура дозволить швидше оновлювати державні реєстри та забезпечить однаковий підхід до військового обліку випускниць відповідних спеціальностей.

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