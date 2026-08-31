Військових перевірятимуть на лудоманію
2026-31-08    112

Військових перевірятимуть на лудоманію

Військових, командирів, психологів та людей, які проходять відбір до правоохоронних органів, планують перевіряти на ризики розвитку ігрової залежності. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомивши про підготовку заходів зі скринінгу та профілактики лудоманії під час служби.

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За її словами, оцінювання ризиків планують проводити як на етапі відбору кандидатів, так і під час проходження служби. Мета такого підходу — виявляти людей із ознаками ігрової залежності або підвищеною схильністю до неї та своєчасно направляти їх по допомогу.

Окремі програми профілактики мають розробити для військовослужбовців, командирів та військових психологів. Вони мають допомогти виявляти проблемну поведінку на ранніх етапах, а також визначати алгоритми дій у випадках, коли залежність уже впливає на людину або її службову діяльність.

Для людей, у яких підтвердять залежність від азартних ігор, передбачають медичну та психологічну допомогу. Йдеться не лише про період перебування на службі: після її завершення планують забезпечувати подальше лікування та психосоціальну підтримку.

Окремим напрямом запропонованих заходів має стати боротьба з нелегальним азартним бізнесом в інтернеті. За словами Василевської-Смаглюк, нелегальні онлайн-казино планують блокувати протягом 24 годин після виявлення. Такий механізм має обмежити доступ користувачів до ресурсів, які працюють поза встановленими державою правилами.

Питання ігрової залежності набуло особливої актуальності у військовому середовищі через доступність азартних ігор зі смартфона та можливість робити ставки цілодобово. Для військовослужбовців фінансові наслідки неконтрольованої гри можуть поєднуватися з психологічним навантаженням служби, що робить раннє виявлення проблеми окремим завданням профілактики.

Запровадження системного скринінгу вимагатиме визначення критеріїв оцінювання, порядку збереження медичної інформації та правил направлення людини на лікування. Поки не повідомлялося про остаточні параметри відповідних процедур, перелік установ, які проводитимуть оцінювання, та юридичні наслідки виявлення залежності для проходження служби.

Контроль за азартним ринком здійснюється через державне регулювання легальних операторів та обмеження діяльності нелегальних ресурсів. Ефективність запропонованих змін залежатиме від того, наскільки швидко держава зможе виявляти нові нелегальні майданчики, обмежувати їхню доступність і водночас забезпечувати доступ до лікування людей, які вже мають залежність.

військовослужбовець, лудоманія, новини України, Ольга Василевська-Смаглюк, онлайн-казино, правоохоронець
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