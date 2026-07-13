Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026

У Європейському Союзі вже в липні можуть запровадити нові правила для громадян України, які вперше звертатимуться по тимчасовий захист. За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Душчика, обмеження можуть торкнутися військовозобов’язаних українців, зокрема не лише чоловіків, а й жінок. Йдеться про нових заявників, тоді як особи, які вже отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, під дію можливих змін не підпадатимуть. Такі підходи обговорюються в рамках нової політики ЄС щодо продовження механізму тимчасового захисту для українців.

В інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita Душчик заявив, що всі ознаки вказують на набуття чинності нових правил уже в липні. За його словами, громадяни України, які після ухвалення відповідних рішень звертатимуться за тимчасовим захистом, повинні будуть підтвердити, що мають право залишати Україну та звільнені від мобілізаційних обов’язків. Очікується, що така вимога стосуватиметься як чоловіків, так і жінок, які належать до категорій військовозобов’язаних.

Водночас зміни не стосуватимуться мільйонів українців, які вже легально перебувають у країнах Європейського Союзу та користуються механізмом тимчасового захисту. Європейська комісія раніше запропонувала продовжити дію цього режиму до березня 2028 року, однак одночасно рекомендувала не надавати його новоприбулим особам, які не мають дозволу української влади на виїзд з країни з огляду на військові зобов’язання. Остаточне рішення мають ухвалити держави-члени ЄС.

Питання обмеження доступу до тимчасового захисту для окремих категорій українців обговорюється в Європейському Союзі вже кілька місяців. Частина країн, серед яких Польща та Німеччина, виступають за жорсткіші правила щодо осіб призовного віку, аргументуючи це необхідністю враховувати інтереси України в умовах війни. Інші держави ЄС закликають зберегти нинішній підхід, наголошуючи на гуманітарному характері механізму тимчасового захисту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року ЄС вперше активував Директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців отримати право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу та освіту без проходження стандартної процедури отримання притулку. За даними Eurostat, станом на квітень 2026 року під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу перебували понад 4,37 млн осіб, найбільше — у Німеччині, Польщі та Чехії.

Україна раніше неодноразово порушувала перед європейськими партнерами питання щодо повернення за кордон окремих категорій військовозобов’язаних громадян та вдосконалення механізмів перевірки законності їхнього виїзду. Водночас рішення про порядок надання тимчасового захисту ухвалюються на рівні Європейського Союзу та окремих держав-членів відповідно до європейського законодавства. Наразі офіційне рішення про запровадження нових вимог ще не набуло чинності та очікує завершення відповідних процедур.