Військові поліцейські: чергове нововведення в Україні

В Україні з’являться військові поліцейські, які перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану. Проект, розроблений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ключові завдання:

▪️військовий поліцейський має забезпечувати правопорядок у військах, контролювати дотримання дисципліни, перевіряти документи, проводити огляди та вилучати речові докази;

▪️також до його обов’язків входить затримання військовослужбовців і цивільних, складання протоколів про адміністративні правопорушення, охорона військових об’єктів, а також участь у патрулюванні під час воєнного стану;

▪️у стандарті прописано, що військові поліцейські повинні володіти прийомами самооборони, знати порядок використання кийків, наручників, газових балончиків, електрошокерів і зброї.