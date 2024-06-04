Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукові заходи
2024-04-06    193

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукові заходи

Оперативні підрозділи Військової поліції зможуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Відповідні норми містить законопроєкт Військову поліцію 6569-д, зареєстрований 31 травня, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував до ухвалення за основу.

Військова поліція буде військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та ДССТ.

Військова поліція також буде брати участь у здійсненні державної охорони.

Діяльність Військової поліції спрямовується та координується Кабміном через Міністра оборони. Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності Військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Пропонується, аби військовослужбовці Військової поліції залучалися до воєнних (бойових) дій виключно з метою виконання завдань Військової поліції.

Незалежність ВП гарантується зокрема спеціальним статусом, особливим порядком визначення її загальної структури, фінансування, наданням права на застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки у випадках визначених законом про ВП тощо.

Військова поліція комплектується за рахунок чисельності ЗСУ та не може перевищувати 1,5% чисельності ЗСУ.

військова поліція
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