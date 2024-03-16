Військова пенсія 2024: як оформити?

Які документи потрібні військовим для оформлення пенсії? Перелік документів, що подається до ТЦК та СП для призначення пенсії такий:

Заява.

Грошовий атестат (з останнього місця служби).

Довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищень) та премії для обчислення пенсії відповідно до статі 43 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» Додаток 1 та Додаток 8 (з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці).

Витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини.

Паспорт.

Податковий номер.

Витяг про реєстрацію місця проживання особи.

Довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України.

Довідка за реквізитами банківського рахунку.

Додатково для пенсії в разі втрати годувальника:

Витяг ЦВЛК.

Свідоцтва, підтверджуючі родинний звʼязок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо).

Довідки про навчання дітей.

Додатково для пенсії по інвалідності:

Довідка медико-соціальної експертної комісії.

Свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.



Заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації заявника до районного ТЦК та СП.

РТЦК та СП приймає заяву та необхідні документи та робить запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії.

Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК та СП, а ОТЦК та СП направляє після відпрацювання справу до Пенсійного фонду України.