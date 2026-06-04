Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни
2026-04-06    124

Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни

Війна Росії проти України зробила військову аналітику однією з найбільш затребуваних сфер інформації. Якщо до 2022 року аналіз бойових дій цікавив переважно вузьке коло експертів, то сьогодні карти фронту, огляди озброєнь та прогнози розвитку подій щодня читають мільйони українців. Водночас зростання попиту породило й проблему: далеко не всі коментатори однаково компетентні, а прогнози часто перетворюються на інструмент медійного впливу.

Український ринок військової аналітики сьогодні складається з кількох категорій: незалежні експерти, колишні військові, спеціалізовані аналітичні центри та OSINT-проєкти. Саме вони формують інформаційне поле навколо війни та допомагають суспільству розуміти процеси на фронті.

Хто є найвідомішими військовими аналітиками України

За останні роки сформувалося коло експертів та військових оглядачів, чиї оцінки регулярно цитують українські та міжнародні медіа.

Серед найбільш впливових представників:

  • Юрій Бутусов — головний редактор видання «Цензор.НЕТ», один із найцитованіших українських військових журналістів. Відомий власними джерелами в силових структурах та детальними розборами бойових операцій;
  • Сергій Згурець — експерт з озброєнь та оборонно-промислового комплексу;
  • Михайло Самусь — спеціаліст із питань безпеки та геополітики;
  • Іван Киричевський — аналітик військової техніки та логістики;
  • Олександр Коваленко — експерт з аналізу бойових дій та російської армії;
  • Роман Світан — полковник запасу та авіаційний фахівець;
  • Петро Черник — експерт з міжнародної безпеки та воєнної стратегії.

Окремо варто виділити Юрія Бутусова, який поєднує журналістику та військову аналітику. Його матеріали часто базуються на інформації безпосередньо з фронту, а розслідування щодо забезпечення армії, командних рішень та застосування озброєнь регулярно стають приводом для суспільних дискусій. Саме тому Бутусова часто відносять до найбільш впливових військових коментаторів сучасної України.

Які проєкти стали головними джерелами військової аналітики

Окрім персональних експертів, в Україні сформувалися впливові аналітичні платформи.

ПроєктСпеціалізаціяОсновна аудиторія
DeepStateКарта фронту, OSINT-аналітикаГромадяни, журналісти, військові
Defense ExpressОзброєння, ВПК, військова технікаПрофесійна аудиторія
МілітарнийНовини армії та оборонної сфериШирока аудиторія
Frontelligence InsightАналітика бойових дійЗахідні та українські читачі
InformNapalmOSINT-розслідуванняЖурналісти та дослідники

Особливе місце займає DeepState — волонтерський проєкт, який став одним із головних джерел інформації про ситуацію на фронті. Його інтерактивна карта використовується журналістами, аналітиками та навіть представниками військового середовища. Згодом проєкт переріс із Telegram-каналу у масштабний аналітичний ресурс.

Не менш важливим залишається Defense Express — спеціалізована аналітична платформа, яка понад два десятиліття займається дослідженням оборонної політики, військової техніки та українського ВПК. Саме її експерти регулярно коментують постачання озброєнь, розвиток дронових технологій та стан оборонної промисловості.

Де шукати якісну військову аналітику

Сучасний інформаційний простір перенасичений контентом про війну. Тому важливо відрізняти аналітику від емоційних прогнозів або пропаганди.

Найбільш надійними джерелами вважаються:

  • спеціалізовані військові медіа;
  • OSINT-проєкти з прозорою методологією;
  • аналітичні центри;
  • міжнародні інститути дослідження війни;
  • офіційні звіти Генерального штабу ЗСУ.

Експерти радять не покладатися на одного автора або канал. Найкращий результат дає порівняння кількох незалежних джерел, які використовують різні методики аналізу.

Як змінилася військова аналітика після 2022 року

Повномасштабне вторгнення суттєво змінило правила гри. Якщо раніше основними джерелами інформації були військові відомства та журналісти, то сьогодні величезну роль відіграють відкриті дані.

OSINT-аналітики аналізують:

  • супутникові знімки;
  • відео з дронів;
  • геолокацію фото;
  • пересування техніки;
  • відкриті державні реєстри.

Саме завдяки такому підходу багато важливих змін на фронті стають відомими ще до офіційних повідомлень. DeepState та інші подібні проєкти фактично створили новий стандарт військової журналістики в Україні.

Роз’яснення

Хто є найавторитетнішим військовим аналітиком України?

Єдиного рейтингу не існує. Найчастіше медіа цитують Сергія Згурця, Юрія Бутусова, Михайла Самуся, Петра Черника та Романа Світана. Вибір залежить від тематики: озброєння, стратегія чи ситуація на фронті.

Чи можна довіряти Telegram-каналам про війну?

Не всім. Надійними вважаються ресурси, які пояснюють джерела інформації та регулярно підтверджують свої оцінки фактами. Анонімні канали без перевірки даних можуть поширювати помилки або дезінформацію.

Чому прогнози військових експертів часто не збуваються?

Війна залишається надзвичайно динамічним процесом. Навіть аналітики не мають доступу до всієї оперативної інформації. Тому професійні експерти зазвичай говорять про сценарії розвитку подій, а не про гарантовані прогнози.

Висновок

Військова аналітика в Україні перетворилася на окрему галузь інформаційного ринку. Вона поєднує роботу професійних експертів, OSINT-дослідників та спеціалізованих аналітичних центрів. Найбільш авторитетними джерелами залишаються проєкти, які спираються на перевірені дані, відкриті джерела та прозору методологію. Для читачів головним критерієм якості має бути не гучність прогнозів, а точність фактів та репутація автора. Саме тому в умовах війни професійна військова аналітика стає не лише інформаційним продуктом, а й важливим елементом національної безпеки.

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