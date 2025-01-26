Війна в Україні завершиться до 9 травня 2025?

Війна завершиться до 9 травня цього року: в ЗМІ з’явився нібито «100-денний план Трампа» щодо України. Пишуть, що його нібито передали Україні через європейських дипломатів.

Головне:

▫️Січень-лютий 2025: телефонні переговори Трампа з путіним і обговорення плану з українською владою;

▫️Лютий-березень 2025: Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із путіним. Запланована зустріч Трампа, Зеленського і путіна для узгодження мирного плану;

▫️20 квітня 2025: оголошення перемир’я на Великдень по всій лінії фронту. Виведення українських військ із Курської області;

▫️Кінець квітня 2025: запуск Міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи і «глобального півдня». Обмін полоненими «всіх на всіх»;

▫️До 9 травня 2025: декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні;

▫️Серпень-жовтень 2025: проведення президентських, парламентських і місцевих виборів.

Мирна угода передбачає:

▫️Україна декларує нейтралітет, відмову від НАТО і збереження армії з підтримкою США;

▫️Вступ України до ЄС до 2030 року і післявоєнне відновлення коштом ЄС;

▫️Суверенітет рф над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом;

▫️Поступове скасування санкцій проти рф і відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС;

▫️Припинення переслідувань УПЦ і російської мови, допуск «проросійських» партій до виборів;

▫️Питання про європейський миротворчий контингент залишається спірним і потребує додаткових консультацій.