Війна в Україні “швидше за все” не триватиме ще кілька років і має шанси закінчитись уже цього року, пише брюссельський кореспондент Die Welt Крістоф Шильц.

Він припускає, що американська військова допомога буде різко скорочена, незалежно від результату виборів, а Європі не вистачає “сил і політичної волі”, щоб самостійно надати необхідну допомогу зброєю. До того ж, побоюючись російської ядерної зброї, Європа страждає від “самостримування”, не даючи потрібної зброї. На зразок німецьких Taurus, які не хоче давати Шольц.

Захід, на думку журналіста, недооцінив РФ, яка має достатньо ресурсів і глобальної підтримки, щоб продовжувати війну ще кілька років.

А також все частіше приймає “егоїстичні” рішення на шкоду Україні, на кшталт “половинчастих” санкцій, які не поширюються на російські газ та уран, або на кшталт заклику (https://t.me/stranaua/148599) США до України не бити по російським НПЗ.

Шильц вважає, що така позиція Заходу призведе до заморожування війни.

“Загалом можна припустити, що переговорна позиція України в майбутньому сьогодні швидше погіршиться через рішення Шольця та інших. Це історична трагедія. Але це прокладе шлях до заморожування цієї жахливої війни”, – резюмує кореспондент Die Welt.

На його думку, закінчення війни може відбутися вже в поточному році.

«Одна з причин, яка говорить на користь заморожування, полягає в тому, що в ході цієї війни на виснаження навіть через роки – і з витратами, що невпинно зростають – ні агресор (Росія), ні захисник (Україна) не будуть явно перевершувати один одного.

Інша причина – Україна могла б припинити бойові дії у разі замороженого конфлікту без великої втрати особи і без остаточного рішення про «переможця» та «програвця», – пише журналіст.

На його думку, Україна «немає перспектив повернути втрачену територію цього року. Навпаки, для Києва буде успіхом утримати фронт. Проте, навіть це не можна гарантувати з урахуванням сьогоднішніх подій. Скоріше, протягом цього року слід очікувати на нові наступи російських і значних територіальних втрат України. Росія наразі намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 місцях, в Авдіївці на Донеччині це вже вдалося в середині лютого. Однак друга і третя лінії оборони України набагато слабші за першу, і ризик прориву російських збройних сил углиб країни до Дніпра зараз високий».

Ситуація на думку автора посилюється нестачею боєприпасів, зброї та особового складу.