Війна в Україні вже триває довше за Першу світову
2026-11-06    140

Війна в Україні вже триває довше за Першу світову

Станом на сьогодні війна Росії проти України триває 1569 днів. Це більше, ніж тривала Перша світова війна, яка охопила період від 28 липня 1914 року до 11 листопада 1918 року і загалом тривала 1567 днів. Порівняння двох конфліктів дедалі частіше з’являється не лише в історичних дослідженнях, а й у сучасній військовій аналітиці. Причина полягає не тільки в тривалості бойових дій, а й у схожих процесах, які змінюють військову стратегію, економіку та політичну архітектуру Європи.

Чому війну в Україні порівнюють із Першою світовою

Аналітики звертають увагу на низку паралелей між двома війнами. В обох випадках сторони розраховували на швидке завершення конфлікту, однак бойові дії перетворилися на виснажливе багаторічне протистояння. Як і сто років тому, фронт значною мірою характеризується масштабним використанням укріплень, інженерних споруд, мінних полів та постійною боротьбою за відносно невеликі ділянки території.

Перша світова війна стала символом окопного протистояння та масового застосування артилерії. В Україні артилерія також залишається одним із ключових факторів на полі бою, хоча її роль поступово змінюється під впливом безпілотних технологій. Водночас обидва конфлікти супроводжуються значними людськими втратами та мобілізацією великих ресурсів держав.

Як нові технології змінили характер сучасної війни

Якщо Перша світова увійшла в історію як конфлікт, що масово запровадив танки, бойову авіацію, підводні човни та засоби радіозв’язку, то війна в Україні стала випробувальним майданчиком для безпілотників, супутникових технологій та систем штучного інтелекту.

За оцінками військових експертів НАТО, саме дрони сьогодні визначають значну частину бойових втрат. Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє заявляв, що рівень смертоносності на сучасному полі бою через масове використання безпілотників наблизився до показників Першої світової війни.

FPV-дрони стали одним із найдешевших і водночас найефективніших інструментів ураження техніки та живої сили. Якщо сто років тому нові технології збільшили дальність та масштаб бойових дій, то сьогодні вони дозволяють уражати цілі практично в режимі реального часу.

Втрати та масштаби конфлікту: що показують цифри

Порівнювати абсолютні втрати двох воєн складно через різний масштаб і кількість держав-учасниць. Під час Першої світової війни загинули від 9 до 11 мільйонів військовослужбовців, а загальні людські втрати перевищили 20 мільйонів осіб.

За оцінками західних аналітичних центрів та урядових структур, сукупні військові втрати сторін у війні Росії проти України вже наближаються до пів мільйона осіб убитими та пораненими. Точні цифри залишаються предметом дискусій, однак більшість міжнародних оцінок свідчить про безпрецедентний рівень втрат для Європи після Другої світової війни.

ПоказникПерша світова війнаВійна в Україні
Тривалість1567 днів1569 днів і більше
Початок28 липня 1914 року24 лютого 2022 року
Основні технологіїТанки, авіація, артилеріяДрони, супутники, ШІ
Військові втрати9–11 млн загиблихБлизько 500 тис. втрат сторін
Геополітичний ефектРозпад імперійФормування нової системи безпеки Європи

Як війна змінила Європу

Перша світова війна призвела до розпаду Російської, Австро-Угорської, Османської та Німецької імперій. Вона сформувала нову карту континенту та створила передумови для виникнення багатьох сучасних держав.

Війна в Україні також уже має значні геополітичні наслідки. Після початку повномасштабного вторгнення до НАТО приєдналася Фінляндія, а Швеція завершила процес вступу до Альянсу. Європейські країни збільшили оборонні бюджети до найвищих рівнів за останні десятиліття. Німеччина започаткувала програму переозброєння на 100 млрд євро, а країни Східної Європи активно модернізують армії.

Чому переговори залишаються складними

На відміну від багатьох локальних конфліктів XXI століття, війна в Україні не демонструє ознак швидкого політичного врегулювання. Переговорні процеси періодично відновлюються, однак сторони продовжують висувати взаємовиключні умови щодо територій, безпеки та майбутнього статусу окупованих регіонів.

Соціологічні дослідження свідчать, що значна частина українців не очікує завершення війни найближчим часом. Якщо бойові дії продовжаться і надалі, конфлікт може наблизитися до ще одного історичного рубежу — тривалості Другої світової війни, яка тривала шість років.

Якими можуть бути довгострокові наслідки

Війна вже вплинула на глобальний ринок озброєнь, міжнародну торгівлю, енергетичну безпеку та оборонну політику десятків країн. Україна стала одним із центрів розвитку військових технологій, особливо в галузі безпілотних систем.

Паралельно формується нова модель європейської безпеки, де питання стримування військових загроз знову стає одним із головних пріоритетів. Багато рішень, які сьогодні ухвалюють уряди європейських держав, можуть визначати безпекову політику континенту на десятиліття вперед.

Роз’яснення

Чому саме 1569 днів є важливою датою?

Тому що цей показник перевищив загальну тривалість Першої світової війни. Це один із символічних історичних рубежів, який підкреслює масштаб і затяжний характер сучасного конфлікту.

Чи справді війна в Україні схожа на Першу світову?

Історики та військові аналітики вказують на схожість окремих елементів: позиційні бої, значні втрати, масштабну мобілізацію та технологічні зміни. Водночас сучасна війна має принципово нові інструменти, насамперед безпілотники та цифрові системи управління.

Чи може війна тривати довше за Другу світову?

Теоретично так. Друга світова війна тривала шість років. Якщо нинішній конфлікт не завершиться найближчим часом, він наблизиться до ще одного історичного показника за тривалістю.

Висновок

Перевищення тривалості Першої світової війни стало не лише символічною датою для України. Це показник того, наскільки масштабним і тривалим виявився найбільший військовий конфлікт у Європі з середини XX століття. Його наслідки вже змінюють систему міжнародної безпеки, розвиток військових технологій та геополітичний баланс на континенті. Подальший перебіг війни визначатиме не лише майбутнє України, а й архітектуру європейської безпеки на багато років уперед.

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