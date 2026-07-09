Війна спричинила кризу бездомності в Україні: 46% задишились без житла
2026-09-07    110

Війна спричинила кризу бездомності в Україні: 46% задишились без житла

Повномасштабна війна кардинально змінила масштаби бездомності в Україні, проте державна статистика цього не фіксує. Для 46% бездомних осіб основною причиною втрати житла стали військові дії або окупація. Водночас реальна кількість бездомних людей в Україні від 5 до 10 разів перевищує офіційні дані, залишаючи тисячі постраждалих поза системою соціального захисту. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного благодійним фондом «ДЕПОЛЬ УКРАЇНА» у співпраці з Соціологічною групою «Рейтинг» та Інститутом демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Ключові результати дослідження:

●      ВПО та ветерани — нові категорії ризику: Серед бездомних 40% становлять внутрішньо переміщені особи, а кількість звернень від ветеранів постійно зростає. Як зазначають експерти, ветерани стикаються із проблемою реінтеграції до мирного життя і опиняються на вулиці. 

●      Зміна портрету бездомного: Жертвами стають люди, які зовні не відрізняються від решти населення. Хоча 70% українців пов’язують бездомність із залежностями, результати опитування показують, що 63% бездомних ніколи не стикалися з алкогольною залежністю, а 92% — з наркотичною. Часто залежність є не причиною, а наслідком життя на вулиці.

●      Готовність до змін: 86% бездомних заявляють, що хочуть отримати допомогу для повернення до стабільного життя. 58% готові дотримуватися жорстких умов (сплата оренди, працевлаштування, контроль соцслужб) заради отримання соціального житла.

●      Запит населення: 89% населення вважають бездомних повноправними членами суспільства, а 68% позитивно ставляться до відкриття притулку поруч зі своїм будинком. Хоча 84% громадян надавали бездомним допомогу протягом останнього року, основну відповідальність за вирішення проблеми населення покладає на місцеву – 39% та центральну владу – 38%.

●      Прихований масштаб катастрофи: 76% українців констатують погіршення ситуації з бездомністю внаслідок повномасштабної війни. При цьому офіційна статистика критично відстає від реальності: держава фіксує лише 12,5 тисяч осіб, тоді як реальна кількість відвідувачів центрів допомоги для бездомних сягає 57–121 тис. осіб. А загальна кількість бездомних, з урахуванням тих, хто не звертається до закладів, за оцінкою експертів, може перевищувати мільйон. 

«Це дослідження показує прірву між реальною ситуацією та баченням проблеми бездомності. Неможливо подолати кризу, масштабів якої держава не бачить, а у суспільстві досі залишаються певні стереотипи щодо бездомних. Ці дані мають стати не просто констатацією факту, а основою для змін у соціальній політиці держави та переходу до моделі забезпечення бездомних житлом», — зазначає Анна Скорик, директорка «ДЕПОЛЬ УКРАЇНА».

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