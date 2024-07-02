Відстрочка від мобілізації у звʼязку з інвалідністю дружини: все що потрібно знати

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, ВСТАНОВЛЕНОЇ ВНАСЛІДОК:

онкологічного захворювання

відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги)

одного з парних органів

Однак. Отримати відстрочку можливо якщо у дружини III група за загальним захворюванням, «або ЗА НАЯВНОСТІ у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів»

Тобто, якщо у дружини встановлена ІІІ група інвалідності за загальним захворюванням та ДОДАТКОВО у дружини є онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми – чоловік отримає відстрочку.