Відстрочка при навчанні в аспірантурі за контрактом не надається, – МОН

Навчання в аспірантурі за контрактом не дає право на відстрочку. МОН опублікувало відповідний наказ.

Вступ до аспірантури за контрактом цього року можливий лише на заочній та вечірній формах навчання, які не дають права на відстрочку від армії.

Переклад на денну форму навчання з інших форм буде неможливим.

Відновлення денного навчання дозволено лише тим, хто не є військовозобов’язаним, а також іншим категоріям громадян, яким закон дозволяє переривати навчання (наприклад, вагітні жінки, медики тощо).

Наказ МОН поширюється і на невійськовообов’язаних жінок.

Це, згідно з заявою МОН, зроблено для того, щоб «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».