Відстрочка через хворобу батьків: у Раді зареєстрували законопроєкт

1 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16118, який пропонує розширити підстави для відстрочки від мобілізації та звільнення військовослужбовців зі служби у випадках, коли член сім’ї потребує постійного догляду через стійкі порушення функцій організму. Документ внесла група народних депутатів, а 2 жовтня його надали парламентарям для ознайомлення. Наразі законопроєкт опрацьовується у профільному комітеті.

Запропоновані зміни стосуються ситуацій, коли батько, мати або родич другого ступеня споріднення через хронічне захворювання, когнітивні розлади чи інші стійкі порушення не здатний самостійно пересуватися або обслуговувати себе та потребує постійної допомоги. Ключовою умовою має бути саме фактична потреба в постійному догляді, а не наявність у людини встановленої інвалідності.

Таким чином, автори законопроєкту пропонують змінити підхід до підтвердження сімейних обставин. За запропонованими правилами, стан здоров’я родича може бути підставою для відстрочки навіть тоді, коли йому не встановлено інвалідність. Це має стосуватися не лише батьків, а й визначеного кола родичів другого ступеня споріднення.

Окреме положення стосується військовослужбовців. За наявності передбачених законопроєктом обставин вони можуть отримати можливість звільнення з військової служби під час воєнного стану. Тобто запропоновані норми охоплюють дві різні ситуації: недопущення призову військовозобов’язаного та припинення служби для людини, яка вже перебуває у війську.

Питання має практичне значення через те, що чинне законодавство вже передбачає окремі підстави для відстрочки у зв’язку з постійним доглядом. Зокрема, чинна стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає відстрочку для осіб, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, своїм батьком чи матір’ю за наявності встановленої потреби у постійному догляді. Окремо врегульовано випадки догляду за особами з інвалідністю I або II групи.

Нова ініціатива розширює саме медичний критерій: автори пропонують орієнтуватися не лише на статус інвалідності, а на здатність людини самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Водночас конкретний механізм підтвердження такого стану, перелік необхідних документів та порядок застосування нової підстави мають бути визначені під час подальшого розгляду законопроєкту.

Законопроєкт №16118 передали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До опрацювання документа також залучені комітети з питань здоров’я нації, гуманітарної та інформаційної політики, соціальної політики, бюджету, антикорупційної політики та європейської інтеграції.

Серед ініціаторів документа — Олексій Гончаренко, Софія Федина, Валентин Наливайченко, Вікторія Гриб, Михайло Соколов, Ірина Геращенко, Юлія Яцик та інші народні депутати. Законопроєкт перебуває лише на початковій стадії парламентського розгляду, тому його положення ще можуть змінитися до можливого ухвалення.

Чинний закон також передбачає, що перевірку підстав для відстрочки здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а в окремих випадках право на відстрочку може підтверджуватися через дані державних реєстрів. Саме процедура доведення факту необхідності постійного догляду стане одним із практичних питань у разі проходження нової ініціативи через парламент.